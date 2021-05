Todo apunta a una fallida emboscada. La suspicacia no es solo nuestra. Basta con leer los razonamientos de los magistrados opuestos a celebrar la comparecencia. La Corte Plena hizo bien al rechazar la posibilidad de que el relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Independencia Judicial pudiera comprometer ese valor en un acto de suprema ironía. En nada contribuirá el incidente a cimentar la bien ganada reputación democrática de nuestro país, pero la culpa no es de los 19 magistrados, sino de quienes no reconocen límites cuando de la defensa de intereses gremiales se trata.