Eso no es todo. Seis meses y cinco días después no ha sido redactada. Lo cual no se entiende, porque una acción de inconstitucionalidad contra el “salario escolar”, presentada el 22 de noviembre del 2019, fue resuelta cinco meses después, el 21 de mayo del 2020 (voto 2020-009188) y la sentencia está redactada y disponible en Internet.