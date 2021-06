Sin los administrativos, informáticos y mecánicos, entre otros, los bomberos no podrían cumplir su labor, dice Chaves. Lo mismo vale para otras empresas e instituciones proveedoras de servicios esenciales. El Ministerio de Seguridad Pública no puede funcionar sin personal administrativo, pero la orden fue vacunar a la policía, no a los encargados de cómputo, y mientras las vacunas escaseaban, a nadie se le ocurrió vacunar al personal de los supermercados pese a su constante contacto con el público.