La explicación del secretismo está a plena vista ahora que La Nación informó del perdón de una deuda de ¢900 millones a una fundación con dificultades financieras desde hace una década debido a un fallido proyecto de cultivo de piña. El problema no es y nunca fue la pandemia, pero ese no es obstáculo para beneficiarse de la ley aprobada en segundo debate por los legisladores, porque no exige demostrar pérdidas ni su relación con la emergencia sanitaria.