Todavía no sabemos si el 2020, además de su pandemia y otros males, empatará o superará al 2016 para ubicarse como el año más caliente jamás registrado. Nunca hubo un noviembre más caliente, pero el mes decisivo será diciembre. El margen será pequeño y a fin de cuentas no importa el resultado, la tendencia es inequívoca y alarmante. El planeta se sigue calentando a ritmo acelerado, no importa quienes se empeñen en negarlo.