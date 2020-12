Lo que queda ahora es centrarse en desarrollar la nueva relación de la mejor manera posible, entre dos entidades políticas que se mantendrán como estrechos aliados. El Reino Unido se ha separado de la UE, pero no de Europa. No nos referimos solo a la geografía, que puede ser destino, sino, sobre todo, a los grandes intereses comunes de las dos partes alrededor no solo del comercio y el desarrollo, sino también de la democracia, el Estado de derecho, la estabilidad internacional, el respeto a la dignidad humana, la investigación y la seguridad compartida. Son valores que, para su proyección más eficaz, requieren de permanente cooperación. Todo indica que se mantendrá, aunque de forma menos fluida.