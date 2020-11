No podemos seguir por este rumbo y no es casualidad que países más prósperos hayan optado por caminos tan diferentes. El sector privado, fuente de empleo y sustento para la inmensa mayoría de costarricenses, no debe seguir arrastrando excesos y desperdicios. Por lo menos, es necesario despejar en el horizonte un lugar donde el gasto superfluo sea mínimo y el Estado corresponda el esfuerzo de la sociedad con calidad.