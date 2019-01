En la montaña, la vida lleva su propio ritmo. El atardecer tiene su magia: inspira a la meditación e induce a la divagación. En lontananza se dibujan celajes veraniegos que tiñen el cielo de encendidos colores, como naturales acuarelas. Mas la vida montaraz aún no concluye por el día. Sobre una mesita de troncos, junto a la mecedora que chirría acompasadamente en el escabel frontal, hay pan casero, jarras de agua dulce y un buen libro para darle cuerda a la tarde. ¡Que no se acabe el celaje! ¡Que no se rinda la tarde!