Rafael Ortiz, el expresidente de Alajuelense que se volvió el embajador latinoamericano más influyente en Reino Unido

El hecho de que Rafael Ortiz Fábrega se moviera en la política del fútbol, que caminara hasta llegar a la diplomacia y que días atrás la revista Diplomat lo premiara como el embajador de Centroamérica y Suramérica más influyente en el Reino Unido no es de extrañar.

Su padre, Rafael Ortiz Guier fue directivo de Liga Deportiva Alajuelense, justo el equipo de los amores de su madre, Rosemarie Fábrega Proesch. Su destino tampoco podía ser otro.

El domingo 12 de mayo, un nieto lo representará en el homenaje que la Liga les hará a todos los integrantes de ese equipo que ganó la final de Concacaf contra Saprissa en 2004, época en la que Rafael Ortiz era el presidente del club.

Desde 2018 reside en Londres, tras su nombramiento como embajador de Costa Rica en el Reino Unido. Aquel dirigente dejó las canchas, pero no a la Liga, ese equipo que lleva en el corazón.

En marzo de 2019 se dio el acto de presentación de credenciales de Rafael Ortiz ante la reina Isabel II como embajador de Costa Rica en Reino Unido. (Cortesía)

Rafael Ortiz es Licenciado en Derecho y Notario Público por la Universidad de Costa Rica (UCR); estudió en el Programa de Ejecutivo en Aspectos Legales de los Negocios Internacionales del Incae Business School-Georgetown University Law Center y en el Programa de Instrucción para Abogados-Negociación de la Universidad de Harvard.

Desempeñó varios cargos en la empresa privada en los Bufetes REB Abogados-Abogado Off Counsel y Bufete Pacheco Coto. Fue diputado entre 2014 y 2018.

“No estaba muy convencido, pero mi hija me decía: ‘Papá, muchas veces criticamos y no hacemos nada, usted lo haría bien’. Así fue como me aventuré en el campo de la política como diputado de Alajuela, fui jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana y también presidente de la Asamblea Legislativa”, relató Rafael Ortiz.

Cuando Carlos Alvarado llegó a la presidencia en 2018, él le pidió que se fuera a Londres a trabajar como embajador. Transcurridos cuatro años, el presidente Rodrigo Chaves y el canciller Arnoldo André decidieron extender su nombramiento allí.

“Cuando recién llegué en el 2018, el Reino Unido estaba saliendo de la Unión Europea y era importante negociar un acuerdo comercial entre el Reino Unido y nuestro país. Por eso acepté; me vine desde el 2018 y logramos sacar el acuerdo. Eso permitió que nuestros productos entren al Reino Unido en un régimen especial, sin pagar impuestos de entrada ni aduanas para que puedan ser competitivos”.

Con el estallido de la pandemia, en la embajada tuvieron que ayudarle a muchos ticos desesperados por regresar a Costa Rica durante la emergencia. Recuerda ese momento como una época durísima para las personas que estaban lejos de casa y tenían que volver.

Rafael Ortiz acudió en diciembre pasado a una fiesta del Cuerpo Diplomático en Reino Unido, a la que acudió al princesa de Gales. (Cortesía)

Contó que hace muy poco hicieron un proyecto en un domo que tiene el tamaño de dos canchas de fútbol, donde durante un mes lograron simular los microclimas de Costa Rica y cerca de 180.000 personas lo visitaron.

“Esto me dio mucha satisfacción, porque justo después de eso subió la cantidad de turistas británicos que visitaron nuestro país. Acá siempre trabajamos mucho en promover el turismo, inclusive los británicos junto con los alemanes son los europeos que más van a Costa Rica”.

Trabajan en dar a conocer la cultura tica en diferentes fiestas o festivales que se realizan allá. También dan énfasis a la diplomacia económica, en colaborar con los exportadores costarricenses que quieren poner sus productos en el mercado británico o viceversa. Es decir, buscar oportunidad de empresas británicas que se establezcan en Costa Rica como inversión extranjera directa.

“Visitamos muchas universidades para dar a conocer nuestro país. Imagínese que en una universidad acá el 1.° de diciembre celebramos el Día de la Abolición del Ejército de Costa Rica. Siempre queremos desarrollar actividades que vayan con el beneficio del país”.

En la embajada en Reino Unido ven la Cooperación internacional con entidades público o privadas que puedan aportar conocimiento en áreas de educación, salud, vínculos con universidades británicas y costarricenses, en intercambios académicos y becas para estudiantes o profesionales.

Ese fue el premio al diplomático del año que recibió el costarricense Rafael Ortiz en Reino Unido. (Cortesía)

Con la diplomacia ambiental se promueve al país en su condición de líder de protección del medio ambiente y la biodiversidad, en charlas en universidades y conferencias. Costa Rica fue escogida como el primer ganador del premio Earthshot Prize, del Príncipe William.

Mencionó que en el famoso jardín botánico Kew Gardens celebraron el Festival de las Orquídeas, donde con la colaboración del Jardín Lancaster exhibieron orquídeas ticas y biodiversidad. Durante un mes, más de 100.000 personas visitaron el jardín botánico y conocieron de Costa Rica.

Rafael Ortiz contó que en Reino Unido conocieron más de las orquídeas y la biodiversidad de Costa Rica. (Cortesía)

También le corresponde manejar la relación bilateral de política exterior con el Gobierno británico en todos sus alcances.

De ese premio, como el embajador más influyente de Centroamérica y Suramérica en Reino Unido, él se siente muy honrado.

“Todos los embajadores acá en el Reino Unido se reúnen y exponen a los embajadores que hayan hecho una buena labor; me eligieron a mí, y me llena de orgullo. Siempre lo he dicho, represento a un país pequeño en territorio y población, pero grande en ideales y pretensiones”, afirmó.

Para él, la posibilidad de presentar a Costa Rica en una capital tan importante lo motiva mucho. Desde Londres, él también se siente esperanzado en lo que pueda presentar la Liga de Alexandre Guimaraes en la recta final del Clausura 2024.

Rafael Ortiz Fábrega es el embajador de Costa Rica en Reino Unido desde 2018. Él fue presidente de Liga Deportiva Alajuelense entre 2002 y 2006. (Cortesía)

Rafael Ortiz recibió el premio de embajador más influyente y se lo entregó el Mariscal del Cuerpo Diplomático Alistair Harrison CMG CVO. (Cortesía)