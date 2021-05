Buñuel nos deja atrapados, sin la posibilidad de una salida ética honorable: el ser humano es una criatura degenerada y malagradecida, no hay forma posible de enderezar esta aberración, y la piedad y la caridad cristianas son corruptibles e ineficaces para aliviar el dolor del mundo. ¿Hay humor en la película Viridiana? Sin duda, pero lo menos que cabe decir es que it is not for all tastes. Es un gusto adquirido. Se confunde con lo grotesco y lo perverso. Genera una profunda desconfianza y escepticismo sobre la capacidad humana para la verdadera generosidad. ¿Nihilismo? Sí, en el caso concreto de este filme. Muchos no verán en él un ápice de humor, y se limitarán a reaccionar con espanto y asco.