Callar es infame. No reaccionar es infame. No darse por aludido es infame. Cloroformizar nuestra conciencia con el fútbol o el alcohol es infame. Dejar caer los brazos es infame. Sentarnos pasivamente a ver cómo el mundo se cae a pedazos es infame. Buscar refugio en los paraísos artificiales de la droga es infame. Seguir adelante con esta vida que se mueve a ritmo siderúrgico, aceptando acríticamente sus diktats, buscando no más que nuestro bienestar es infame.