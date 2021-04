Es lo que nos enseña la novela In Cold Blood de Truman Capote, donde, después de familiarizarnos con la historia de vida de los despiadados criminales Dick Hickock y Perry Smith, descubrimos que es imposible no sentir compasión por ellos. Sí, asesinaron a los cuatro miembros de una familia de Holcomb, Kansas, pero Homo sum, humani nihil a me alienum puto.