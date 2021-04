Me refiero a las viejas y viejos fufurufos, envarados, altivos, que le hacen ver y sentir a los que no pertenecen a su rango social la superioridad de su estamento. ¡Pero los hay, los hay, sí, y son divertidísimos! Crean una periferia de vacío alrededor de ellos, noli me tangere!, protegen su perímetro y demarcan su espacio ontológico.