En nuestro terruño pululan los comentarios de quienes exaltan el papel que están desempeñando las instituciones públicas en el manejo de la pandemia, lo cual demostraría, según ellos, que el gigantismo estatal siempre tuvo razón de ser. La realidad no es blanca o negra. Sí, la CCSS ha estado a la altura de las circunstancias, pero eso no quita que tercerizar servicios, como los Ebáis, sea necesario. La Fanal trabaja tres turnos para producir alcohol para el público y los hospitales, pero no deja de ser un monopolio obsoleto con deudas de unos ¢60.000 millones. El ICE aumentó la velocidad de la Internet para que la gente pueda teletrabajar, pero en electricidad está quebrado y, por eso, pagamos tarifas muy altas que atentan contra la competitividad de muchas industrias.