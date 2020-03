“Es muy entendible que la mayoría de empresarios del sector no pagaran la Caja este mes, porque ya estábamos ante la situación del cierre de fronteras. Entonces lógicamente el empresario, no solo el turístico, lo que está haciendo es cuidando el flujo de caja y entonces es muy probable que una gran cantidad de empresas no pagaran la CCSS este mes, entonces tengamos el inconveniente a la hora de ir a aplicar por la suspensión del contrato”, afirmó Rubén Acón, presidente de Canatur.