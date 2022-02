Empleados tienen miedo de denunciar abusos de sus patronos, afirma ministra de Trabajo

La ministra de Trabajo, Silvia Lara Povedano, admitió que el próximo 8 de mayo dejará su puesto con una enorme preocupación ya que durante su gestión identificó que muchos empleados tienen temor de denunciar los abusos laborales cometidos por sus patronos.

“Hay muchos trabajadores y trabajadoras en este país que se están exponiendo a sanciones vedadas de empresas por haberse atrevido a hacer la denuncia. Entonces, hay muchas personas que no se acercan porque no tienen los conocimientos, no tienen la información sobre sus derechos, no conocen los canales institucionales; pero en muchos casos no se acercan por temor”, aseveró.

En ese sentido, Lara sostuvo en entrevista con La Nación que uno de los principales retos que tendrá su sucesor en el cargo será, precisamente, mejorar la divulgación de los canales institucionales que tienen a mano los empleados para emitir sus quejas formales.

“Lo que más me ha sorprendido es el nivel de incumplimiento de los derechos laborales, es altísimo, y existe un enorme desconocimiento entre la población trabajadora sobre sus derechos y sobre cómo exigirlos; es decir, a quién recurro, cómo recurro, qué digo, qué tipo de recurso tengo que interponer”, manifestó.

Meses atrás, Lara había señalado que algunas empresas abusaron del mecanismo de reducción de jornadas o de suspensión de contratos laborales habilitado por la crisis de la pandemia y que en esos casos también identificó que los empleados estaban temerosos de denunciar los atropellos por miedo a despidos.

En entrevista con La Nacion, resaltó que ese temor también influye cuando son violaciones a derechos básicos como seguridad social y pago de vacaciones o aguinaldo. Aseguró que este problema se puede atender desde la institucionalidad, por lo que urgió a la próxima administración a tomar cartas en el asunto.

“Tenemos que brindar seguridad a los y las trabajadoras de que denunciar no puede y no debe implicar una sanción. Eso es parte de la labor de inspección que hace el Ministerio de Trabajo”, insistió Lara.

Brecha por género

Los incumplimientos patronales afectan con mayor frecuencia a las mujeres. Por ejemplo, en el caso de los asalariados del sector privado, un 36% de las trabajadoras no recibe pago de vacaciones, mientras que el porcentaje de hombres que sufre la misma situaciónes de un 29%.

La diferencia también se nota en la falta de cobertura por riesgos del trabajo, donde la desprotección alcanza al 37% a las mujeres contra un 29% de los hombres.

Respecto a la seguridad social, un 38% de las trabajadoras no cuentan con seguro, al igual que el 30% de los hombres. Mientras, un 31% de las mujeres no recibe el pago del aguinaldo; en el caso de los hombres es un 20%.

La ministra Silvia Lara detalló que las brechas son mucho más reducidas en el caso de empleados asalariados de la Región Central, más cuando son jóvenes y de alta calificación. Sostuvo que las diferencias crecen cuando son trabajadores que no tienen secundaria o mayores de 60 años, especialmente en la Región Brunca.

En ese sentido, Lara manifestó que una de las cifras más alarmantes tiene que ver con el no pago del salario mínimo. En el caso de trabajadores con calificación media, un 38% de las mujeres y un 36% de los hombres afrontan dicha situación. En el caso de trabajadores no calificados, los porcentajes son 36% en mujeres y 43% en hombres.

El pasado viernes, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) presentaron una nueva iniciativa que buscará atacar la desigualdad de género en las empresas.

Se trata de un equipo especial integrado por seis funcionarias de la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo que serán las responsables de identificar este tipo de faltas, labor para la cual recibieron capacitación durante el último año.

