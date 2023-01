Fiscalía excluye a exgerente de Contraloría de lista de investigados por caso Cochinilla

El Ministerio Público confirmó a La Nación que Allan Ugalde Rojas, exgerente de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República (CGR), ya no figura en la lista de investigados por el caso Cochinilla, relacionado con presuntas irregularidades en la adjudicación de obras viales a constructoras.

“La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción informó que el señor Ugalde no tiene ninguna condición procesal en este momento, en el expediente 19-000025-1218-PE, conocido mediáticamente como Cochinilla”, indicó la entidad por medio su oficina de prensa.

En junio de 2021, cuando ocurrieron los allanamientos por este caso, las autoridades informaron que Ugalde figuraba entre los investigados. Ante esa situación, el 16 de junio de ese año, la CGR informó de que el funcionario se mantendría en la Contratación Administrativa, pero alejado de la coordinación y gestión de trámites relacionados con obra pública.

No obstante, el 24 de junio de 2021, el Consejo Directivo de la CGR decidió separar del cargo a Ugalde y asignarlo a proyectos específicos relacionados con la implementación de la nueva Ley de Contratación Administrativa.

Este diario solicitó una entrevista a Ugalde para consultarle sobre la exclusión de la lista de investigados. No obstante, se limitó a dar una breve declaración.

“Quisiera decirle que luego de conocer la respuesta que le dio a usted el Ministerio Público sobre mi condición en el caso penal referido y de comentar el tema con mis asesores legales, decidimos declinar la entrevista que me solicitó”, manifestó el exgerente por medio de un correo electrónico.

“Le agradezco haberme documentado con el correo del Ministerio Público, pues como he indicado desde que inició este caso, nunca cometí falta alguna mientras ejercí la función pública y tampoco he rehuido responder de mis actuaciones ante las instancias que correspondieren, a las que me he apersonado varias veces sin haber podido tener la información que usted me facilitó”, agregó.

La oficina de prensa de la CGR indicó que Ugalde renunció a su cargo en esa entidad el pasado 23 de diciembre. Ugalde señaló que su renuncia se debe a “razones personales”.

En junio de 2022, transcurrido un año desde que trascendió la existencia de la pesquisa judicial por la supuesta corrupción en obras viales, la Fiscalía informó a La Nación que el caso implicaba 99 investigados, los cuales para entonces ya habían sido indagados; son 82 personas físicas y 17 personas jurídicas (empresas).

Como parte del proceso, se habían realizado 600 audiencias.