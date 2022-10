Decreto de última hora varió reglas de revisión técnica vehicular

Tres días antes de que entrara en operación la empresa alemana Dekra, el Gobierno varió, mediante un decreto ejecutivo, las reglas de la revisión técnica vehicular que realizará esa compañía a poco más de 1,3 millones de vehículos al año.

La directriz, firmada por el presidente Rodrigo Chaves y el ministro de Obras Públicas y Transportes Luis Amador Jiménez, determinó que los vehículos que presenten más de una falla grave o peligrosa deben volver a someterse a la inspección completa, y por ende pagar el monto total de esa revisión que en el caso de vehículos livianos es de ¢8.086 (con impuesto al valor agregado -IVA- incluido).

Anteriormente, cuando un carro presentaba fallas graves los propietarios debían acudir a una reinspección en un plazo de 30 días y solo se les revisaba los defectos que le habían sido detectados, para lo cual pagaban una tarifa de reinspección que equivalía a la mitad del monto, independientemente del número de fallas por el cuál fueron rechazados.

Según los datos del Cosevi 544 vehículos acudieron a la estación de Lagunilla este viernes en el primer día de operaciones/ Fotografía de Marvin Caravaca (Marvin Caravaca)

Sorpresa en primer día de revisión técnica con Dekra: Reinspección e inspección cuestan lo mismo

Actualmente, la tarifa para reinspección aprobada por la Aresep es de ¢2.166 (con IVA incluido). Sin embargo, según la empresa y con base al decreto recién publicado, esta solo se aplicará a los carros que presenten un solo defecto.

La modificación hecha por el Ejecutivo establece una diferenciación entre las condiciones que se valoran para aprobar la revisión, indicando como “desfavorable” los casos cuando se detecta una sola falla grave o peligrosa o “negativa”, cuando los resultados determinen dos o más fallas graves o una peligrosa, e indica que en estos casos el usuario debe volver tras corregir los defectos. Sin embaro, debe someter el carro a la inspección completa de nuevo.

Click para ver el PDF El 26 de octubre se publicó en la Gaceta el decreto firmado un día antes por el presidente y el ministro. DESCARGAR PDF

Esa variación no fue comunicada por el Gobierno a pesar de que un día después de haber firmado el decreto, el mandatario y el jerarca del MOPT anunciaron el inicio de operaciones de la empresa en la conferencia posterior al Consejo de Gobierno.

Dekra arranca este viernes solo en una estación de revisión técnica en Heredia

Durante el anuncio, Chaves únicamente indicó que la tarifa ahora para los consumidores sería de “menos de la mitad” que lo que cobraba el antiguo operador (Riteve SyC), y que la reinspección sería “nada más” ¢1.917, sin hacer referencia a que las reinspecciones cuando se presentaran más de dos defectos se cobrarían como una inspección nueva.

La vocera de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), Carolina Mora dijo a La Nación que las tarifas aprobadas para la reinspección debían ser menores sin importar si se trata de uno o más defectos.

En un video divulgado por Presidencia, la tarde de este viernes, el ministro Amador ratificó que ahora cuando se presente más de una falta grave, el propietario pagará tarifa completa y justificó la medida alegando razones de seguridad para los usuarios.

“Cuando hay dos o más componentes graves peligrosos que fallan en un vehículo, eso compromete la seguridad del pasajero, conductor y de todo el que camina por la calle, y debemos hacer una inspección integral del vehículo, para garantizarles la seguridad”, justificó el jerarca.

Luis Amador confirma cambios en revisión técnica Se pagará por inspección completa si hay más de una falta grave

La Nación intentó conocer las razones de ese cambio de último momento y el por qué no fue comunicado a los usuarios, pero no se tuvo respuestas de parte del jerarca ni de su asesora Alicia Paz, a quien se le enviaron consultas por correo electrónico.

De acuerdo con el último informe brindado por el antiguo operador Riteve SyC, en el 2021 se revisaron 1.322.296, de los cuales el 41%, es decir, 542.141, debieron acudir a reinspección. En ese documento no se hacía referencia a qué porcentaje de estos fueron rechazados por tener una o más faltas leves, pues hasta la semana anterior, el tener una o más faltas graves se tipificaba de la misma manera.

Pese a que eso implica que la nueva empresa verá aumentadas sus ganancias, pues un gran porcentaje de vehículos pagarán el doble, el representante legal de Dekra en el país, Sergio Nogueira, aseguró ante las consultas de este diario que no considera que el decreto firmado a tres días de que se iniciaran su operación les beneficie.

No habrá nada gratis

La selección de Dekra fue realizada de manera “discrecional”, según el MOPT, debido a que se trataba de un permiso de uso en precario y no una licitación pública.

MOPT entregó a ‘discreción’ negocio de ¢24.000 millones a empresa alemana Dekra

Entre los argumentos que el ministro Amador emitió para otorgar dicho permiso a esa compañía sobresalió que esta había ofrecido no cobrar por la reinspección de un solo componente.

Así consta en las actas de la sesión de la Junta Directiva del Consejo de Seguridad Vial del pasado 23 de agosto, en donde Amador intervino para que los miembros del consejo estuvieran de acuerdo en otorgar el permiso a esa empresa alemana, pese a que había obtenido el segundo lugar.

La condición ofrecida por Dekra también fue resaltada en varias ocasiones por el presidente Chaves, incluso una semana antes del inicio de operaciones, una vez más, resaltó el hecho de que la empresa seleccionada no cobraría por reinspecciones cuando se tratara de solo una falla.

No obstante, el ministro aseguró este viernes que no se pudo brindar la reinspección gratis porque la Aresep no había permitido ofrecer la reinspección gratuita.

Ministro Luis Amador intervino para adjudicar revisión técnica a empresa alemana Dekra

En las preguntas enviadas a Amador también se le consultó por qué esa condición no había sido gestionada ante la Aresep cuando se hizo la petición de ajuste tarifario, como sí ocurrió con los otros cambios, pero no se tuvo respuesta.

En tanto, el gerente de Dekra manifestó que cuando hicieron la propuesta de no cobrar se basaron en un estimado, por lo que no considera que están incumpliendo lo ofertado.

Regueira además afirmó que en este momento no han considerado pedir un ajuste ante la Aresep (el operador está facultado para solicitarlo) para que se elimine el cobro, tal como lo plantearon.

Ajuste sorprendió a conductores

El cambio de última hora en las reglas para aprobar la revisión técnica tomó por sorpresa a decenas de conductores que aprovecharon este viernes 28 de octubre el primer día de operación de la empresa en el país, para realizar este trámite.

Un ejemplo fue el caso de la dueña de un automóvil, quien se presentó a la inspección a las 7:54 a. m., servicio por el cual canceló ¢8.086, que incluyen la tarifa de ¢7.156 más el impuesto al valor agregado (IVA).

El carro no pasó la revisión por emisión de gases y por tener unas calcomanías en uno de los vidrios.

Dada la baja afluencia este viernes, la mujer regresó a las 8:37 a. m. para someter el vehículo de nuevo a la prueba, es decir, a la reinspección. Sin embargo, cuando llegó a pagar le cobraron la misma tarifa de inspección, en vez de los ¢1.917 más IVA, que señala el tarifario de la Aresep.

La Nación tiene copia de las facturas por este caso.

El tener dos fallas obligó a una propietaria de un automóvil a pagar dos veces por la inspección completa.

Inicia Dekra y sale a cobro el marchamo: Esto es todo lo que tiene que saber sobre esos trámites

Otro de los propietarios quien llevó un furgón a la inspección poco antes de las 10 a. m. y no pasó la prueba por dos faltas graves, también fue sorprendido por el cambio.

Preocupado por el tema, fue a consultar a los encargados sobre cuánto le costaría la reinspección y le informaron que si tenía dos o más faltas debía pagar el mismo precio que la primera vez.

En el caso de los furgones, el costo de la inspección es de ¢9.425 más IVA y el de la reinspección ¢2.525 más IVA, de acuerdo con Aresep. En este caso, el hombre debió de pagar cerca de ¢19.000 en una sola visita.

Dekra inició este viernes en una única estación ubicada en Lagunilla de Heredia, según detallaron el resto de sedes se irán habilitando de manera escalonada hasta completar la totalidad de instalaciones en todo el país el 24 de noviembre.