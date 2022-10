Sorpresa en primer día de revisión técnica con Dekra: Reinspección e inspección cuestan lo mismo

El reinicio de la revisión técnica vehicular en manos de la empresa alemana Dekra comenzó, este viernes, con sorpresas para los conductores.

Un equipo de La Nación que visitó la estación de Lagunilla de Heredia, única en funcionamiento por ahora, se encontró con conductores molestos porque les cobraron por la reinspección, la misma tarifa que la inspección.

El cobro se dio a pesar de el Gobierno informó en reiteradas ocasiones que el costo de la reinspección sería mucho menor, tal y como lo estableció la Autoridad Regularidad de los Servicios Públicos (Aresep).

Un ejemplo fue el caso de la dueña de un automóvil, quien se presentó a la inspección a las 7:54 a. m., servicio por el cual canceló ¢8.086, que incluyen la tarifa de ¢7.156 más el impuesto al valor agregado (IVA).

El carro no pasó la revisión por emisión de gases y por tener unas calcomanías en uno de los vidrios.

Dada la baja afluencia este viernes, la mujer regresó a las 8:37 a. m. para someter el vehículo de nuevo a la prueba, es decir, a la reinspección. Sin embargo, cuando llegó a pagar le cobraron la misma tarifa de inspección, en vez de los ¢1.917 más IVA, que señala el tarifario de la Aresep.

La Nación tiene copia de las facturas por este caso.

Dekra comenzó este viernes a operar en la estación de Lagunilla. Hubo poca afluencia de vehículos. (Marvin Caravaca)

Una situacion similar enfrentó el dueño de un furgón, quien se presentó a la inspección poco antes de las 10 a. m. y no pasó la prueba por dos faltas graves. Preocupado por el tema, fue a consultar a los encargados sobre cuánto le costaría la reinspección.

Según el hombre, le informaron que si tenía dos o más faltas debía pagar el mismo precio que la primera vez.

En el caso de los furgones, el costo de la inspección es de ¢9.425 más IVA y el de la reinspección ¢2.525 más IVA, de acuerdo con Aresep.

Dekra confirmó a través de una vocera de la agencia de comunicación Porter Novelli, que si un vehículo presenta dos o más faltas graves debe pagar la tarifa completa.

Este anuncio, sin embargo, no coincide con la información que el miércoles de esta semana reiteró el presidente Rodrigo Chaves, sobre el costo de la reinspección ni tampoco con las tarifas de Aresep.

Carolina Mora, vocera de Aresep, confirmó, este viernes, que la reinspección tiene un precio menor sin importar el número de fallas.

Una sola falta, sería gratis Copiado!

De hecho, durante el proceso de selección de la compañía que daría el servicio, Dekra ofreció que cuando se encontrara una sola falta en el automotor, la reinspección sería gratuita. Ese criterio incluso pesó para la escogencia de la firma alemana.

Esa información puede verificarse en la oferta presentada por la compañía durante el proceso administrativo para escoger un proveedor de servicio.

No obstante, pareciera que tampoco ocurre. Anthony Villarreal, otro propietario que conversó con este diario, relató que su carro no pasó la prueba por una falta grave y al consultar cuánto pagaría por la reinspección, le dieron la tarifa que tiene Aresep, es decir, no será gratuita, pese a tener un solo defecto.

Dekra comenzó este viernes a dar el servicio solo en Lagunilla, pues las estaciones se irán habilitando de forma paulatina. El lunes comenzará a operar la sede de Alajuela y el jueves 3 de noviembre, la de Santo Domingo de Heredia.

Las demás estaciones fijas deberán estar en funcionamiento antes del 24 de noviembre.

La compañía fue elegida por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para operar mediante un permiso en precario por un plazo de dos años.