Videopodcast Estar Bien: Ansiedad, cuando el cuerpo grita que algo no está bien

He sido testigo de ataques de pánico. Las personas que los han sufrido han terminado en un servicio de emergencias porque lo que su cuerpo llega a sentir las hace pensar que están ante una muerte inminente. A ese extremo se llega cuando la ansiedad se vuelve incontrolable y genera un abanico de trastornos capaces de limitar severamente la calidad de vida a un ser humano.

Con la pandemia por la covid-19, los trastornos vinculados con la ansiedad se han vuelto más comunes. Los sentimientos de angustia e incertidumbre, así como de dolor por las múltiples pérdidas y la inestabilidad en diferentes escenarios de la vida, han provocado un pico de casos de ansiedad a las puertas de los servicios de salud.

En este nuevo capítulo de Estar Bien, conversamos con Jessica MacDonald, directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Nacional (UNA), quien repasa algunas de las características más comunes de la ansiedad, las complicaciones que traen en la rutina de las personas, pero también las oportunidades que estas crisis abren a quienes las padecen para dar un nuevo rumbo a su vida.

Jessica MacDonald, quien además es psicoanalista, considera importante distinguir el estrés −sobre el cual hablamos en el capítulo del 2 de noviembre− y la ansiedad. En esta última, dice, la persona empieza a experimentar más reacciones físicas, que es lo que más les asusta. En esas reacciones, las palpitaciones repentinas y dificultades para respirar están entre las más comunes.

Videopodcast Estar Bien: el sufrimiento que causa la ansiedad Muchas personas sufren realmente cuando padecen algún trastorno de ansiedad, como los ataques de pánico.

“La ansiedad es de esas características que la gente asocia con un infarto, pero en realidad es la alerta que nos dice que algo está pasando física y psíquicamente. ¿Cómo se evoluciona del estrés a un trastorno de ansiedad?

Esto deberían hacer barrios y municipios para bajar ansiedad, estrés y depresión entre vecinos

“Hay que diferenciarlos. Cuando se habla de ansiedad es como si tuviéramos una gran alarma de incendio y no sabemos dónde está el incendio. No se identifica tan fácilmente. Puede ser algo muy vago porque es algo que se ha ido acumulando. Se asocia mucho a la tensión muscular”, explica Jessica MacDonald al relacionar los episodios con presencia de contracturas musculares, que son las que dificultan respirar y producen sensación de taquicardia.

“Con la ansiedad, las sensaciones toman nuestro cuerpo. Como no sé qué es, cada vez me pongo más ansioso y se vuelve un círculo vicioso. Es como un grito del cuerpo que nos dice que no estamos resolviendo algo. Puede ser que nos fuimos acostumbrando. O peor: que estamos negando algo”, agrega la psicoanalista.

Este tipo de situaciones provoca que las personas con ansiedad nieguen lo que pasa y, en esa negación, recurran al médico solo para que trate el síntoma, sin prestar atención al grito del cuerpo, advierte MacDonald.

Psicoanalistas como ella, en su consultorio, lo que hacen es reconstruir la historia detrás del episodio de ansiedad para intentar dar con la causa.

“Puede haber un evento que desencadena ansiedad muy grande. Pero en la ansiedad más compleja, especialmente los ataques de pánico, cuesta rastrear el origen. Son emociones atrapadas”, enfatiza MacDonald.

Pandemia deja a 1,3 millones de ticos con ansiedad, depresión y estrés en niveles críticos

Sin lugar a dudas, la pandemia por la covid-19 se convirtió en el detonante para miles de personas porque las enfrentó −nos enfrentó− a una situación límite. De alguna manera, analiza MacDonald, la pandemia nos encerró.

“Muchos, nos encontramos sin una red de apoyo. La pandemia significó perder contacto con seres queridos y encarar a la muerte. Fue un cóctel de emociones que nos dejó esas huellas” agregó.

Salidas al final del túnel

Aunque la ansiedad genere una incontrolable sensación de estar atrapado, las personas que experimentan y sufren este trastorno no se deben sentir solos en su dolor ni creerse cobardes, aclara Jessica MacDonald.

“La ansiedad es una reacción humana frente a algo que no podemos manejar. Y, sí, hay sufrimiento psíquico que nos hace humanos. Lo importante es reconocer y expresar que me estoy sintiendo mal, y no sé por qué”, afirma la psicóloga, para quien la ansiedad también debe ser vista como una oportunidad para deternerse y revisar qué está pasando con nuestra vida.

¿Se puede salir de esto?, preguntamos a MacDonald. Su respuesta fue un rotundo ‘¡Sí!’

Para ella, uno de los elementos más importantes para buscar salir de la ansiedad es aceptar que no se puede con todo, que no se tiene control en todo, y tampoco hay por qué tenerlo. Es un momento de reconocimiento de esa fragilidad, dice, que no hemos querido reconocer porque la sociedad nos presiona de muchas maneras pero que nuestro cuerpo nos está mostrando con signos y síntomas que ponen en riesgo nuestra calidad de vida.

Ese es el primer paso hacia el frente que se les recomienda dar a quienes sospechan que sufren ansiedad. Además, por supuesto, de buscar ayuda de expertos que conozcan y puedan servir de guía terapéutica para salir de esa visión de túnel.

A quienes viven o conviven con personas que puedan sufrir ansiedad, Jessica MacDonal aconseja dar acompañamiento con escucha activa, y comprender que quien sufre ansiedad padecen angustia, dolor e incertidumbre totalmente reales.

Si usted está interesado en ver el capítulo anterior de Estar Bien, sobre el estrés, puede encontrarlo aquí:

Videopodcast Estar Bien: cuando el estrés pasa el límite de lo saludable

Los primeros tres episodios de Estar Bien, donde expertos hablaron de salud mental y envejecimiento saludable, los puede encontrar en los siguientes enlaces:

Videopodcast Estar Bien: Aprenda a vivir con buen ánimo y salud

Videopodcast Estar Bien: Esta es la mejor pastilla para su salud mental

Videopodcast Estar Bien: Doris cuenta cómo vive con salud, amigos y viajes a los 67 años