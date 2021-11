Suspendida aplicación de código QR para verificar vacunación

La aplicación del código QR que anunció el Gobierno para verificar esquemas de vacunación completos contra la covid-19 en Costa Rica quedó suspendida debido a una medida cautelar provisionalísima solicitada por empresarios del sector de turismo, confirmó este sábado la Cámara Nacional de Turismo (Canatur).

Esto quiere decir que se congela su aplicación mientras el asunto se resuelve por el fondo en el Tribunal Contencioso Administrativo.

Uno de los empresarios que planteó el recurso en la vía contenciosa administrativa también confirmó el freno al requisito anunciado por el Gobierno en semanas recientes y que sería obligatorio a partir del 8 de enero para ingresar a comercios, museos, hoteles, restaurantes y gimnasios, entre otros.

“En primera instancia, queremos dejar claro que somos empresarios del sector pero hablamos en nombre de otros sectores privados. No somos anti-vacunas, creemos en la medidas de seguridad y estamos muy agradecidos con las autoridades de Salud y el ministro de Turismo por lo que han hecho. Pero la resolución se tomó sin consultarnos y nuestra industria es muy diferente a cómo funciona nuestros sector”, expresó Bary Roberts Strachan, empresario turístico y exvicepresidente del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

La exigencia de mostrar el código QR para verificar el esquema de vacunación completa quedó suspendida provisionalmente mientras se resuelve el asunto por el fondo en el Tribunal Contencioso Administrativo. Fotografía: (alonso tenorio)

Roberts Strachan indicó que la solicitud la interpusieron el martes pasado y la resolución la recibieron la madrugada de este sábado.

En el documento, parte del cual cedió el empresario, el juez indicó que: “En consecuencia, se admite la presente solicitud cautelar, por lo que SE ORDENA LA SUSPENSIÓN INMEDIATA de los efectos de la resolución del Ministerio de Salud MS-DM-8119-2021 del 14 de octubre del 2021, únicamente en tanto ordena la demostración de un esquema de vacunación a través de un código QR, el cual se dispuso como de verificación obligatoria tanto para los establecimientos comerciales señalados en la resolución indicada, como para los particulares o usuarios de los mismos”.

“Lo que pasó es que, como no nos consultaron y dictaron, empezó a afectarnos muy fuerte con cancelaciones muy significativas ante este requerimiento. Entre el 15 de octubre y el 5 de noviembre cuando cerramos el primer borrador, había más de $3 millones en cancelaciones en unos días y con muy pocas empresas del sector. Según el ICT, 47% de visitas turísticas recibidas este año han sido personas sin vacunar”, indicó Roberts Strachan consultado este sábado.

Temor a afectación

El empresario recordó que en Costa Rica la temporada alta del turismo se extiende entre noviembre y abril hasta el período de Semana Santa de cada año. Una medida como exigir el QR para ingresar a hoteles, restaurantes ligados a este sector y otras actividades’ supone una afectación “gravísima”; insistió.

La semana pasada, la propia Canatur emitió en conferencia de prensa una alerta similar al indicar que la aplicación del código para entrar a establecimientos podría generar una merma de ingresos por unos $600 millones durante esta temporada turística.

“Esto tendría muchas repercusiones, menos ingresos y daño a otros sectores encadenados a nuestra actividad; me refiero a todos los proveedores quienes se verían golpeados y en medio de una crisis financiera seria lo cual presionaría más la devaluación del colón frente el dólar. Por eso es que también es crítico el ingreso de esos turistas y considerar también todos los impuestos que el propio Estado dejaría de recaudar”, argumentó.

El área de prensa del Poder judicial confirmó a La Nación que la solicitud de Roberts Strachan y otros empresarios se presentó fuera de horario a inicios de la semana pero luego se le asignó al caso el número de expediente.

“Lo que que sigue ahora a partir del lunes es trasladarlo al área de Tribunal Contencioso que donde se conocen las medidas cautelares para que se atienda una audiencia contra el Estado. Esto para determinar si se mantiene o no la medida. Eso significa que se debe resolver por el fondo si se confirma o no. Si se confirma la suspensión, continua. Pero también dependiendo de lo que se resuelva por el fondo se dejaría sin efecto. Cualquiera de las dos decisiones que se tomen por el fondo tiene recurso de apelación”, indicó Sandra Castro, vocera del Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial.

Castro agregó que la medida provisionalísima ante causam es la que se presenta así: se llega a solicitar pero no se le asigna número de expediente porque aún no existe (no está formalmente abierto) aún y cuando se dicta de manera inmediata. Esto no se apela hasta que ya se le da el trámite correspondiente en la sección que ve los pedidos de medidas cautelares donde se determinará si se mantiene la suspensión o no”, agregó la vocera.

Otro punto de la resolución del juez dice que «De la misma forma, dado que tiene efectos actuales, pero además, dada la permanencia potencial pero cierta de los efectos de esa medida obligatoria (exigencia de un código QR) fue puesta en conocimiento a través de comunicado de Casa Presidencial número CP-1273-2021 de fecha 22 de octubre del 2021, de forma precautoria, SE ORDENA al Presidente de la República, al Ministro de Salud, al Ministro de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, a la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL y al INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, que se abstengan de realizar cualquier conducta tendiente a la implementación del Código QR, a nivel comercial, social, laboral, turístico, recreativo y/o cualquier otro, hasta tanto no sea resuelto por el fondo el presente asunto, con el fin de resguardar la tutela judicial cautelar adoptada en la presente resolución», indica el documento.

(*) Noticia en desarrollo.