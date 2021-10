¿Ya tiene su código QR de vacunación? Gobierno simplifica proceso a partir del 1.° de noviembre

San José centro A partir de diciembre, para ingresar a los comercios como tiendas y restaurantes será necesario presentar el código QR que compruebe la vacunación. La imagen corresponde a diciembre de 2020. (ALONSO TENORIO)

Las autoridades de Gobierno anunciaron este martes la simplificación del trámite para obtener el código QR del certificado de vacunación contra la covid-19, e informaron de que no se requerirá acceso a Internet al momento de presentar ese código cuando se ingrese a los comercios donde se exija.

A partir del 1.° de noviembre, las personas que requieran su código realizarán la solicitud mediante un modelo de autogestión de forma que ya no será necesario llenar un formulario. Quienes cuentan con un pin, van a poder ingresar con este y conseguir la certificación en un plazo de ocho días hábiles.

Todo se realiza en el sitio usuarios.ministeriodesalud.go.cr

Si una persona hizo la gestión y no recibió el pin de acceso, pueden usar sus datos de vacunación para ingresar; solo necesita tener a mano el carné de vacunación que le entregó la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para poder dar la fecha cuando recibió cada una de las dosis, además de indicar la marca de la vacuna (Pfizer o AstraZeneca).

Quienes ya tenían su código, este se les actualizará. Para este domingo, se tendrá la mitad de certificados generados para estas personas, informó Jorge Mora Flores, director de Gobernanza Digital del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).

“La otra mitad, que son personas que no tenían actualizado el correo, van a tener cargado en el sistema del Ministerio de Salud su código y su certificado. Este fin de semana, la mitad de personas tendrán su certificado y para mediados de la otra semana el 100% de las personas cargadas con el nuevo certificado”, especificó.

Este martes, el Ejecutivo también divulgó facilidades para obtener el certificado y el código dirigidas a población sin acceso a Internet o que requieren asistencia tecnológica para solicitarlo.

Con ese fin, se habilitarán oficinas financieras de la CCSS y sus áreas de salud, donde los interesados podrán acudir. Según Mora, habrá al menos una oficina por cantón para gestionar el certificado y tenerlo impreso para portarlo. Mora adelantó que se unirían municipalidades, oficinas del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y bibliotecas públicas.

Confidencialidad

El funcionario aclaró además que no se requerirá acceso a Internet al presentar el código en los comercios, lo cual garantizará total seguridad y confidencialidad de los datos de las personas al eliminar la posibilidad de rastrear recorridos de las personas, pues la verificación se concentra en la autenticidad del QR.

Para asegurar que sea así, los comercios utilizarán una aplicación móvil para verificar los códigos emitidos por el Ministerio de Salud. De esta forma, afirman las autoridades, cualquier local en Costa Rica podrá confirmar esquemas de vacunación de sus visitantes.

“El uso del certificado de vacunación no recopila ningún dato, así de claro. La aplicación no recopila dato para el comercio, porque el comercio no es dueño del programa, tampoco recopila para Salud porque el app no está en línea. Esta fantasía de que con eso lo van a andar siguiendo, no existe. Esta es una app de mera lectura. ¿Qué hace? Solo dice si un certificado es legítimo, eso es lo único que va a decir”, recalcó el ministro de Comunicación, Agustín Castro.

Por su parte, Mora comentó que la aplicación se está terminando y se encuentra en pruebas, su expectativa es liberar la aplicación a mediados de noviembre. Además, el código fuente en la cual está programada es abierto y se publicará para que cualquiera persona pueda confirmar lo que hace la aplicación (lectura del código QR con una llave para mostrar el nombre, la fecha de nacimiento y si cuenta con estado de vacunación completo).

El funcionario comentó que, toda la plataforma digital ligada al sistema de vacunación y registros, la elaboró la empresa SOIN como parte de un convenio de colaboración.

Mora indicó que todo el sistema es propiedad del Ministerio de Salud, los servidores donde se depositan los datos son Amazon Web Services (AWS) de la empresa Amazon, a los cuales solo tiene acceso el departamento de soluciones técnicas de Salud.

“No tiene acceso ni el ministro de Salud, ni los doctores y las bases de datos que se encuentran en AWS son equipos aislados. No hay forma de llegar a esas máquinas desde una dirección fuera de la infraestructura en donde se encuentran. Se ha trabajado para cumplir con los mayores estándares, y los únicos que administran las claves de acceso son los del Departamento de Tecnología del Ministerio de Salud”, insistió el funcionario.

Solicitud de códigos

A partir del 1.° de diciembre y hasta el 7 de enero se implementará un periodo de transición, durante el cual los establecimientos comerciales tendrán la posibilidad de al 100% de aforo siempre y cuando admitan únicamente personas con el esquema completo contra la covid-19 que así lo demuestran mediante el QR (Quick Response) de su certificado. En cambio, si los comercios se abstienen de exigir el código y recibir personas no vacunadas, solo pueden operar al 50%.

No obstante, a partir del 8 de enero sí será obligatorio para todos los locales exigir a sus clientes vacunación completa que se constatará con el código QR emitido del Ministerio de Salud.

La exigencia de código QR y vacunación completa comprende hoteles, restaurantes, sodas, bares, casinos, tiendas, museos, academias de arte y baile, gimnasios, balnearios y turismo de aventura. Están eximidos supermercados, pulperías, farmacias y otros servicios esenciales.