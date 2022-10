Sebas dejó de lado la pena para ayudar a su papá a superar el cáncer

“Hola! Me da mucha pena hacer esto, pero no sé qué hacer ni a quién acudir. Mi papá ha sido trasplantado de médula ósea. Le pusieron una quimioterapia como para cuatro personas, posterior a eso, le pusieron células madre de él mismo anteriormente congeladas, pero necesitamos ayuda”.

Con ese mensaje, Sebastián Rojas trajo paz a su familia en momentos de mucha angustia, cuando su papá diagnosticado con cáncer no podía digerir la comida del hospital por la gran cantidad de medicamentos que debía tomar después de su cirugía.

Aunque él y su mamá adquirieron un permiso para llevarle comida sellada, no tenían los recursos para comprarla y a Sebas se le ocurrió solicitar ayuda en la red social Twitter, aunque le diera mucha pena.

En cuestión de horas, el muchacho de 19 años y estudiante del Colegio Universitario de Cartago (CUC) comenzó a recibir cientos de mensajes y muestras de apoyo de desconocidos, que ofrecieron alimentos, dinero e incluso regalías para hacer rifas. Para él, fue sorprendente, porque como dice, pensó que “eso solo pasaba en las películas”.

“Como muchas personas piensan, las personas TEA (trastornos del espectro autista) como yo, autistas, no sentimos empatía ni demás. Estigmatizan mucho. Entonces, yo lo que dije fue ‘no, eso no es cierto, yo sí me preocupo mucho por la gente’ y decidí hacer pública la historia porque no encontraba otra solución. Entonces lo publiqué y la sorpresa fue que muchas personas ayudaron”, contó el joven a La Nación.

Esta fue una de las primeras fotografías que se tomó el papá de Sebas luego de todo su proceso médico.

Rojas explicó que la salud de su papá se complicó hace cuatro años, cuando fue diagnosticado con Amiloidosis Primaria, que según dijo solo tres personas padecen en el país. Mencionó que el padre pasaba con mucha presión y estrés cuando trabajaba como abogado en el Poder Judicial, lo que detonó que se intensificara su enfermedad.

Cuando fue al Ebáis lo refirieron inmediatamente al hospital San Juan de Dios y, luego, de muchos exámenes le indicaron que tenía policitemia vera, un extraño tipo de cáncer en la sangre que hace que la médula ósea produzca demasiada cantidad de glóbulos rojos.

Este exceso de células espesa la sangre y reduce el flujo, lo que puede causar graves problemas, como coágulos sanguíneos. Sin embargo, este era solo un síntoma de la Amiloidosis Primaria.

“Esta enfermedad consiste en que se forman unas proteínas llamadas amiloides que forman depósitos en órganos como los riñones, el corazón, las articulaciones y muchas veces causa fatiga extrema. Mi papá tuvo que luchar contra eso por varios años y la única esperanza que teníamos era el trasplante autólogo de médula ósea, que era congelar sus células madre para ponérselas después de aplicarle mucha quimioterapia para matarle su médula ósea.

“Lo que nosotros no sabíamos es que todo esto iba a implicar muchos gastos. Antes vivíamos bien, pero ahora con la atención de mi papá todo cambio por completo. Solo nos alcanza para la comida y los recibos de servicios. Por parte de mi familia paterna desconocen a mi papá y la familia de mi mamá es de muy escasos recursos. Entonces, no sabíamos de dónde agarrar plata ni qué más vender y, por eso, se me ocurrió publicar el caso en Twitter”, relató Rojas.

Esta puerta separó al papá de Sebas y su familia por varios días, mientras se encontraba en observación luego de su trasplante de médula ósea.

El joven dijo que jamás pensó que iba a recibir una respuesta tan positiva de la gente y se siente muy agradecido, especialmente con un empresario que les regaló una noche de hospedaje en su hotel para rifarla y otra ciudadana que donó un collar de oro de 14 quilates para el que también están vendiendo números.

Además, llegó comida sellada y transferencias por Sinpe Móvil, con las cuales ahora se encargan de los cuidados de su papá de 46 años.

Rojas se siente muy feliz de que su progenitor haya vencido el cáncer y ya se encuentre en su casa con su mamá y hermano, pero reconoció que todavía necesitan mucho apoyo para su recuperación e indicó que agradecen cualquier ayuda al número 87402731 o en su casa ubicada en Patarrá de Desamparados, San José.

¡Hoy mi papá regresó a la casa, hoy le dieron la salida! ¡Gracias a Dios salió de esto! ¡Mi papá ha vencido a la Amiloidosis Primaria! ¡Ha vencido al cáncer!🎊🎉👏🏼🙏🏼❤️¡ahora a la recuperación!(en la foto está mi familia materna y varios vecinos, todos con mascarilla y distancia) pic.twitter.com/htr3COhbAz — Sebas (@rojas_sebas27) September 27, 2022

Algunos de los alimentos que le hicieron llegar a la familia Rojas Alpízar luego de la solicitud de ayuda en Twitter.

Sebas y su familia comenzaron una rifa de a ¢1.000 el número para ayudar a su papá. El premio es este juego de joyería brasileña, son cristales de morganita montados en baño de oro de 14K.

