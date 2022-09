ManosGenerosas: Kevin siguió su pasión por el boxeo con ayuda de compañeros y muchos desconocidos

Estas fueron las tenis que escogió Dilan para entrenar y con las que ahora asiste todas las semanas al gimnasio Warriors Box, ubicado en Ciudad Quesada de San Carlos.

Karina Cruz no se quedó de brazos cruzados cuando su entrenador de boxeo le contó que uno de sus compañeros llevaba semanas sin ir a entrenar porque se le habían roto las únicas tenis que tenía. Se trataba de un joven de 15 años, vecino de San Carlos, quien no tiene recursos para pagar las clases, pero que el entrenador le permite asistir sin ningún costo, debido a su pasión por el deporte. Su nombre verdadero se mantendrá en reserva, pero para esta nota le llamamos Kevin.

“Yo tengo seis meses de estar yendo a clases de boxeo a un gimnasio que se llama Warriors Box y un día el entrenador me preguntó que cuánto calzaba, porque tenía un chico que había dejado de ir porque no tenía tenis. Me contó que era un chico que viene de una familia con dificultades y que le ha costado mucho salir adelante y estudiar, pero que desde pequeño ama el boxeo.

“Él estaba preocupado porque el chico llevaba semanas sin asistir al Box y dijo que un día le escribió un mensaje para preguntarle por qué no había vuelto, y le respondió que era porque se le habían despegado las tenis y no tenía otras para ir. Yo no tenía unas de la talla de él, pero me quedé con eso en la cabeza y se me prendió la idea de ‘¿y si lo pongo en Twitter?’ Entonces lo puse y me empezó a escribir mucha gente”, contó.

Fue el pasado 29 de agosto cuando Cruz publicó un tuit para solicitar ayuda para conseguirle unas tenis nuevas a Kevin y en cuestión de horas empezó a recibir mensajes de desconocidos que querían colaborar. En un momento puso el número de Sinpe Móvil de su entrenador Leonardo Blanco y en cuestión de minutos empezaron a llegar transferencias de manos generosas. “Sigue adelante campeón”, escribió un donante.

La sancarleña dijo que hasta la fecha no sabe quiénes fueron todas las personas que se apuntaron a ayudar, pero que las donaciones alcanzaron para que, un día después de poner el tuit, ya pudieran ir a una tienda con Kevin para comprarle unas tenis nuevas con las que siga entrenando y compitiendo en este deporte que le apasiona y le permite despejarse un poco de las complicaciones que enfrenta día a día en su rutina.

“No fueron las tenis más caras del universo, pero por lo menos con estas va a poder volver a entrenar. Ese día también lo llevamos a desayunar y aunque yo no tengo una relación cercana con él, me senté para explicarle cómo le conseguimos las tenis y a él se le pusieron los ojos llorosos y me agradeció muchísimo por el gesto. Le dijimos que es una muestra de apoyo para que siga adelante y sepa que tiene compañeros que lo aprecian.

“Un día después le llevamos un diario entre todos porque también estaban escasos de comida en su casa y él siguió entrenando y entrenando, hasta que hace poco, el 11 de setiembre, tuvimos un evento y le fue superbien. Nosotros estamos superfelices de que siga acá y ver la ilusión con la que él vive este deporte”, comentó Cruz, al destacar que jamás pensó que iba a recibir tanta ayuda de usuarios de redes sociales que no conoce.

La muchacha resaltó la valentía de Kevin por seguir el buen camino a pesar de tantas adversidades y envió un mensaje a la gente para recordarle que una simple publicación solicitando ayuda puede traerle felicidad y esperanza a una persona que requiere apoyo. Dijo que en ocasiones solo hace falta dar el primer paso y no ser indiferente a las necesidades de los demás, aunque no sean personas cercanas.

