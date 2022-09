ManosGenerosas: Sandra movió sus redes sociales para apoyar a los migrantes venezolanos

Arroz, galletas, aceite, atunes y leche son algunos de los alimentos que más se necesitan para asistir a los migrantes venezolanos.

“Viendo las noticias y todo, uno no tiene noción de lo que puede significar dejar su país y pasar tantos peligros, enfermedades y sufrimiento. Que le roben las cosas y la poca plata que se tiene. En serio ha venido tanta gente y lo sé porque mi hermana vive en Panamá y me lo ha contado, que incluso las ayudas allá no han sido muchas. Yo creo que uno siempre puede hacer y aportar algo, y en las redes sociales se puede encontrar generosidad”.

Esa es la forma de pensar de la abogada y periodista Sandra Zumbado, quien en las últimas semanas ha utilizado su cuenta de Twitter para ayudar a los miles de migrantes venezolanos que llegan cada día al país. Ella comentó a La Nación que aunque no se tenga mucho tiempo o dinero, siempre existen formas de ayudar a los demás cuando lo necesiten, y que las personas que están llegando de Venezuela requieren mucho apoyo.

Por eso, desde el pasado 7 de setiembre ella colocó un tuit con el que empezó una seguidilla de ayudas gracias a las manos generosas de muchos usuarios de la red social. “Amigos estoy recogiendo ayudas para los migrantes venezolanos y llevarlas a los albergues. Aceite, leche, arroz, cloro y desinfectante entre lo que más necesitan. Me pueden hacer Sinpe (móvil). Gracias!”, fue el mensaje con el que Zumbado comenzó su iniciativa.

Desde ese día, la periodista empezó a recibir mensajes de amigos y conocidos que le extendieron su apoyo, desde alimentos no perecederos hasta pequeñas transacciones bancarias, con los cuales ya ha podido brindar ayuda en varias ocasiones a la atención que está dando la Asociación Obras del Espíritu Santo a migrantes venezolanos, que cruzan el país y duermen en las calles o albergues ante la falta de recursos.

La profesional incluso corrió la voz en su comunidad y comenzó a recibir donaciones de varios vecinos que se apuntaron a la causa. Contó que muchas personas le indican que no tienen tiempo para llevar las ayudas a los albergues ni tampoco un medio de transporte, y que por eso las campañas en redes sociales como la que inició ella funcionan como un excelente canal para trasladar estos apoyos a los más necesitados.

“Obvio, primero llamé y averigüé qué se necesitaba en los albergues que se han habilitado y de ahí me dieron información muy puntual y los artículos que necesitaban, principalmente ropa y alimentos, entonces lo que hice fue concentrarme en eso. La verdad tampoco hice una campaña muy grande ni nada, pero quería llevar algo para no quedarme con la sensación de que no hicimos nada habiendo tanta gente necesitando ayuda.

“A veces uno se pone peros para ayudar, porque no tengo tiempo o no puedo ir. Yo vivo en Heredia, entonces se me complica ir hasta San José. Entonces averigüé y resulta que hay una oficina de Obras del Espíritu Santo aquí en San Isidro, entonces lo que hice fue comunicarme con ellos, ver dónde quedaban y dejar las cosas ahí. Ellos dan un recibo de las cosas que uno entrega y se puede detallar que son para los venezolanos”, explicó.

Zumbado agradeció a todas las personas que se han acercado con aportes a su casa, incluso usuarios que no la conocen, y por eso ella siempre cuelga fotografías en sus redes de todos los insumos que recoge para que sean prueba de que las ayudas llegan a su destino final. Finalmente, motivó a los ticos a hacer lo mismo con sus perfiles en línea para que se den cuenta de que en el país existen muchos buenos corazones.

Sandra ha llenado varias bolsas de ayudas durante su recolecta, estas fueron las primeras que llevó al albergue.

Si usted conoce alguna historia de generosidad que podamos destacar en nuestro nuevo proyecto #ManosGenerosas, por favor envíe un correo electrónico a la dirección jose.cespedes@nacion.com