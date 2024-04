Riesgo de diarreas aumenta en transición al invierno; CCSS recuerda lavado de manos

Las primeras 11 semanas del 2024 registraron un incremento del 33% en el número de enfermos con diarrea con respecto al mismo periodo del año anterior. Eso quiere decir que este año han enfermado casi 21.000 personas más con respecto al 2023.

Datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) señalan que hasta la semana epidemiológica 11, que finalizó el 16 de marzo, se habían atendido 90.330 casos de diarrea en los centros de salud de la CCSS. En el 2023 fueron 69.390.

Ante la inminencia de la temporada lluviosa, donde el riesgo de enfermar de diarrea se incrementa, el personal de salud hace un llamado a extremar las medidas higiénicas, principalmente el lavado de manos con agua potable y jabón, para prevenir el contagio.

Randal Smith Cabezas, especialista de Vigilancia Epidemiológica de la CCSS, exhortó a reforzar las medidas higiénicas en los hogares, centros de trabajo, escuelas y sitios públicos para reducir la amenaza de posibles brotes.

Históricamente, dijo el especialista, durante la transición de la época seca a la lluviosa se registran incrementos en los casos de diarrea vinculados a prácticas en las que no se tomaron las medidas preventivas.

Este año, se han presentado brotes en varias comunidades debido a la circulación de diferentes virus, bacterias o parásitos que pueden ocasionar estos cuadros infecciosos.

La tasa de incidencia acumulada más alta por 100.000 habitantes se presenta en la región Pacifico Central, seguida por las regiones Central Norte y Central Sur.

Una correcta higiene de manos, lavándolas frecuentemente con agua y jabón, es una medida muy fácil y barata para prevenir un sinnúmero de enfermedades transmisibles, incluidas las diarreas.

Las diarreas registran un significativo aumento en Costa Rica desde el 2023, tanto que el Ministerio de Salud (MS) señaló, hace casi un año, la tendencia general a nivel nacional que una epidemia de diarreas.

La CCSS informó de que el grupo de edad más afectado es el de personas de entre 20 y 29 años, seguido por el de 40 a 49 años. En tercer lugar, están las personas entre los 30 y 39 años y en cuarto lugar quienes tienen entre 50 y 59 años.

El lavado de manos y una adecuada manipulación de alimentos así como tomar agua potable son elementos claves para cortar la propagación de algún agente que provoque brotes de diarrea.

Los episodios de diarreas se caracterizan por la necesidad constante y urgente de ir al baño, deposiciones de consistencia suave, a veces acuosa. Esto normalmente se acompaña de dolor en el abdomen, calambres y, en algunas ocasiones, náuseas y vómitos.

En la mayoría de los cuadros, la persona se repone tomando mucho líquido, pero hay situaciones en la que no ocurre. Si el caso no se trata a tiempo, podría darse deshidratación y si esta no se controla, el paciente podría requerir hospitalización. Durante los primeros cinco meses del año 2023, la Caja reportó 356 internamientos por esta causa.