Costa Rica registra epidemia de diarreas durante 2023, reporta Salud

Las diarreas registran un significativo aumento en Costa Rica durante 2023, tanto que el Ministerio de Salud (MS) señaló en su más reciente boletín epidemiológico, que la tendencia general a nivel nacional “sugiere una epidemia desde la semana 18 (del 30 de abril al 6 de mayo) debido a la gran cantidad de casos notificados”.

Los casos comenzaron a bajar en las últimas semanas, sin embargo, Salud reafirma que el país aún está en zona de alerta epidémica por Enfermedad Diarréica Aguda (EDA), sin olvidar que la temporada de lluvias no ha concluido, tiempo en el que ven más registros.

Las estadísticas a la semana 42 del año (que finalizó el 21 de octubre, fecha más reciente para la cual hay datos) indican que para ese entonces hubo 295.361 episodios de EDA. Los autores del reporte advierten que se trata de datos preliminares, sujetos a cambios, y que podrían variar “por ajustes y depuraciones que se ejecutan constantemente”. Además, algunos cantones no reportan a Salud la cantidad de enfermos que atienden o los subreportan, por lo que hay subregistros.

Esta no es la primera vez en el año que Salud advierte de estas tendencias, lo hizo también el pasado 9 de junio, cuando ya alertaba de aumentos desde 2022. Para este nuevo informe, se mantiene una tendencia al alza en comparación con 2022.

Los episodios de diarreas se caracterizan por la necesidad constante y urgente de ir al baño, deposiciones de consistencia suave, a veces acuosa. Esto normalmente se acompaña de dolor en el abdomen, calambres y, en algunas ocasiones, náuseas y vómitos.

En la mayoría de los cuadros de esta enfermedad, la persona se repone tomando mucho líquido, pero hay situaciones en la que no ocurre. Si el caso no se trata a tiempo, podría darse deshidratación y si esta no se controla, el paciente podría requerir hospitalización. Durante los primeros cinco meses del año, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) reportó 356 internamientos por esta causa.

Poblaciones con más impacto

A mediados de octubre, el Ministerio de Salud contabilizaba 295.361 casos de diarrea a nivel nacional. Imagen: Shutterstock (Shutterstock)

El reporte señala que la incidencia es mayor en las mujeres, con el 56% de los casos, lo cual representa 11.300 casos por cada 100.000 mujeres; en los hombres, ese 44% de episodios equivale a 5.050 casos por cada 100.000 hombres.

Si se analiza por edad hay dos grupos especialmente vulnerables: los menores de cuatro años (28.302 casos por cada 100.000 habitantes de ese rango de edad) y los mayores de 60 (25.378 por 100.000 personas de estas edades).

Los cantones que más reportan casos son San José, Desamparados, Goicoechea, Alajuelita, Coronado, Tibás y Pérez Zeledón, en San José; Alajuela y San Carlos en Alajuela; el cantón Central de Cartago; Heredia y Sarapiquí, en Heredia, y Puntarenas y Montes de Oro, en Puntarenas.

Por otra parte, los cantones con nula o baja notificación son Santa Ana, Turrubares y Dota, en San José; San Mateo, Poás y Valverde Vega, en Alajuela; Jiménez y El Guarco, en Cartago; San Rafael y Barva, en Heredia; La Cruz, Hojancha y Bagaces, en Guanacaste; y Monteverde, en Puntarenas.

Aumento prevenible

¿A qué se debe el aumento? Aunque el reporte de Salud no aborda las razones, en comunicaciones anteriores, la Caja recordó que esta enfermedad puede prevenirse con el lavado riguroso de manos.

En 2020 y 2021, en tiempo de pandemia, se hizo mayor énfasis en esta práctica y además había más disponibilidad de lavatorios en sitios públicos y de reunión, por lo que esta medida influyó.

En el primer año de la pandemia, por ejemplo, los casos de diarreas se redujeron en un 56%, según datos de la CCSS.

¿Cuándo acudir a un médico?

La principal recomendación para quienes ya tienen diarrea es tomar mucho líquido, de preferencia agua y sueros (no bebidas deportivas).