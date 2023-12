‘Raquel por la vida’ emprende viaje hacia la Eternidad que tanto anhelaba

Raquel Mechoulam Villalobos, conocida en las redes sociales como Raquel por la vida, falleció este viernes 8 de diciembre luego de batallar contra un cáncer de mama metastásico que consumió los últimos cuatro años de su vida. Tenía 43 años.

Su familia comunicó la noticia a los miles de seguidores de Raquel por las diferentes redes sociales.

“Con el corazón en la mano, les comparto que nuestra queridísima Raquel ya no tiene dolor. Su misión a través de esta plataforma era inspirar a por lo menos una persona y logró inspirar a muchísimos. Su deseo era el descanso y ese milagro ha sido cumplido.

“Me pidió que compartiera este mensaje: ‘Reafirmarle a la gente que soy creyente y que el cáncer no me ganó; gané yo porque trascendí a la vida eterna’”, se publicó en la cuenta de Raquel en ‘X’.

La información sobre sus honras fúnebres será comunicada luego en sus redes sociales: ‘X’, Instagram y Facebook.

Raquel cosechó miles de seguidores desde que decidió contar su historia “hasta el cansancio” un día de febrero del 2022. “No le vamos a tener miedo a este bicho”, escribió en la primera entrada de su blog, hace casi dos años, cuando decidió poner en blanco y negro su nueva vida. “El bicho”, como le llamaba, era el que más bien parecía tenerle miedo al espíritu portentoso de esta mujer.

En uno de sus últimos mensajes por la red ‘X’ (antes Twitter), motivó a sus seguidores a vivir plenamente. “¿Quieren hacer algo por mí? Salgan, disfruten, bailen, coman, abracen, pónganse un ratito al sol, paseen, regalen sonrisas, cuenten chistes, espanten el mal humor. La vida es un instante”.

“Oren por mi milagro por favor, ese donde yo pueda descansar de este dolor que me nubla los sentidos. Por el mío y el de tantas personas pasando por esto. Y vayan a cumplir su tarea de ser felices y de paso me cuentan”, escribió Raquel por la vida en su Instagram, hace tres meses.

Desde ese momento, Raquel Mechoulam se dedicó a vivir plenamente con sus seres queridos más cercanos. Compartió en sus redes el convivio que hizo con sus amigos para despedirse de ellos. También imágenes muy cálidas y personales junto a su mamá y a su hermana quienes, junto a su esposo, Olger Alfaro, cuidaron de ella.

Raquel, aun en estado terminal, trató de contar su día a día con la enfermedad, que le llegó al cerebro y le provocó intensos dolores y molestias. Sin embargo, sus seguidores comenzaron a extrañar sus mensajes en las últimas semanas.

Las cadenas de oración por el descanso que Raquel pedía empezaron a aparecer.

Raquel por la vida: cómo se ve a la muerte desde la enfermedad

Administradora de empresas con una maestría en Gerencia de Proyectos, Raquel Mechoulam Villalobos se definía como una mujer independiente y llena de sueños y planes, heredera de la vocación trabajadora de emigrantes griegos que se afincaron en la zona sur del país hace muchas décadas.

En una entrevista con La Nación, a finales de abril pasado, reconoció que había tenido una vida privilegiada: “Tuve unos papás de orígenes humildes. Mi papá, José Alberto Mechoulam, fue hijo de emigrantes. Mi abuelo, José Mechoulam, llegó a este país con una mano adelante y otra atrás. Tanto él como mi abuela, Leca Papayorgo, eran griegos pero se conocieron acá.

“Fue gente muy muy trabajadora. Nosotros venimos de la zona sur. Ahí fue donde mis abuelos paternos se asentaron. Empezaron en fincas hasta ser comerciantes. Junto con los árabes del lado panameño, mi abuelo empezó lo que hoy se conoce como Paso Canoas. Él fue presidente de la primera Cámara de Comercio. Si usted habla en Canoas de los Michulán (así nos dicen) todo el mundo sabe quiénes eran mi abuelo y mi papá”.

Nos contó que su abuelo materno, Rogelio Villalobos, fue trailero, y su abuela Margarita Huertas se dedicó a la gran tarea de criar hijos; entre ellos, a su mamá, Vilma Villalobos, quien después impulsó en su descendencia la única herencia que les podía dejar: el estudio.

De ser una mujer independiente, directora en transnacionales y viajera por el mundo, Raquel Mechoulam encontró en su cáncer una nueva motivación que transmitió a quienes siguieron su transitar por la enfermedad. (Cortesía )

El lunes 25 de julio, Raquel Mechoulam reveló en sus redes que estaba en la fase terminal de su enfermedad.

“¡Hola! Hoy me asomo por acá para saludar. Estos días han estado cargados de visitas hermosas de personas que quiero mucho. Es inevitable hablar de la situación en la que estamos: mi cabeza llena de enfermedad (tumores metastásicos), sin opciones disponibles para tratar el cáncer, con cuidados paliativos.

“Como no nos enseñan a lidiar con la muerte, ha sido todo un tema que yo hable tan abiertamente de esto. Sé que es doloroso para los que me quieren; si lo sabré yo que lo estoy viviendo en primera persona. Pero siempre me ha gustado llamar las cosas por su nombre y ser fiel a quien soy. Así que sí, soy una paciente desahuciada o terminal.

“Yo creo en milagros; pero mi milagro no es la supervivencia. Mi milagro es que Dios me conceda que este tiempo sea rodeada de mi gente. Por favor, no digan que ‘perdí la batalla’. Esa frase no me define: yo ya soy un milagro”, dijo con la impresionante honestidad que la caracterizaba.

“No voy a perder la batalla porque cuando esta enfermedad haga que mi cuerpo se apague también habré ganado: mi Señor Dios me hizo una promesa a la vida eterna. Así que, por favor, jamás repitan esa frase. Este cáncer ¡ya perdió!

Descanse en paz, Raquel por la vida.

Colaboró la periodista Irene Rodríguez.