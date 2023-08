‘¿Quieren hacer algo por mí? Salgan, disfruten, bailen, coman, abracen...’, pide ‘Raquel por la vida’

Raquel Mechoulam Villalobos, conocida también como Raquel por la vida, compartió en sus redes sociales un nuevo mensaje en el cual motiva a vivir intensamente. Este gesto se da en un momento en el que ella enfrenta las complicaciones de la fase terminal de un cáncer de mama metastásico.

“¿Quieren hacer algo por mí? Salgan, disfruten, bailen, coman, abracen, pónganse un ratito al sol, paseen, regalen sonrisas, cuenten chistes, espanten el mal humor. La vida es un instante.

“Oren por mi milagro por favor, ese donde yo pueda descansar de este dolor que me nubla los sentidos. Por el mío y el de tantas personas pasando por esto. Y vayan a cumplir su tarea de ser felices y de paso me cuentan”, escribió Raquel por la vida en su Instagram.

Casi desde que inició su viaje por esta enfermedad, los seguidores de Raquel Mechoulam Villalobos en redes sociales han conocido su dolor y su miedo, pero también su agradecimiento por cada detalle que la vida le regala. Raquel por la vida es administradora de empresas con una maestría en Gerencia de Proyectos.

A finales de julio anterior, Mechoulam compartió una noticia sobre su salud: la confirmación del estado terminal de su cáncer luego de la aparición de varios tumores cerebrales.

En su nuevo post, comparte una nueva dosis de realidad sobre lo que es vivir con metástasis a hueso, “uno de los cánceres más dolorosos, según leo”, dijo.

“Estos últimos días han sido difíciles. El dolor físico hace que quede poca energía para pensar en otra cosa más que enfermedad, dolor, muerte, espera, impaciencia, para qué tanto sufrimiento. Una y otra vez.

“Activar las herramientas para salud mental es diez veces más difícil cuando no se puede pensar en otra cosa más que en el cansancio doloroso que siente mi organismo”, expresó.

“Ojo que nadie dijo que esto iba a ser fácil. Por dicha tengo opciones para manejar el dolor, pero nunca se va del todo y siempre vienen con otro montón de efectos secundarios.

“El amor de mi esposo y mis amigos, que literalmente corren con todo para que me sienta cómoda, me hace saber cuán dichosa soy. Ayer, sin pedirlo me trajeron una cama especial mientras conseguimos una con el Centro Nacional del Control del Dolor y Cuidados Paliativos. ¡Qué privilegio tener gente que lo quiera a uno así!

“En todo momento le hablo a Dios; algún día comprenderé por qué tuve que pasar por todo esto. De momento trato, sigo tratando, fingiendo sonrisas y ‘estoy bien’ a la bien intencionada más cansona pregunta ‘¿cómo estás?’”.