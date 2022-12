Raquel Mechoulam, paciente con cáncer: ‘Un TAC urgente lo tienen en dos o tres meses’

Raquel Mechoulam tenía cita este 14 de diciembre en Neurocirugía del Hospital Calderón Guardia. Ella es paciente con cáncer de mama, con metástasis en cerebro, hueso y pulmones.

Mientras ella iba a su cita, su esposo fue a preguntar por los resultados de una Tomografía Axial Computadorizada (TAC) de urgencia que le hicieron a inicios de mes. Se lo indicaron como urgente porque, según comentó, todo parece indicar que la enfermedad va avanzando.

Los resultados del examen urgente, sin embargo, estarán hasta dentro de dos o tres meses, según les informaron.

Su caso no es el único, ella conoce a otro cuatro pacientes a quienes también se les solicitó un TAC de emergencia y, aunque el examen se les realizó, hasta dentro de dos o tres meses sabrán qué encontraron.

En esa situación está la mamá de una amiga de Raquel, quien tiene cita con el oncólogo en dos semanas, pero sin la información del TAC se dificulta tomar decisiones.

“Los oncólogos no son especialistas en imágenes médicas, para eso están los doctores en Radiología. Y si esos resultados no están a tiempo, los oncólogos no pueden hacer nada por nosotros”, aseguró en un video que divulgó en sus redes sociales.

El video dio resultado, porque horas después le indicaron de Contraloría de Servicios que su reporte estaría listo el 22 de diciembre.

Sin embargo, ella enfatizó que no se trata solo de ella, que son muchos en la lucha. Habló de pacientes que están esperando desde agosto y setiembre sin tener esperanzas de resultado.

Luego de su publicación, le escribieron otras personas. Una de ellas le dijo “yo fui hoy desde Limón por el mío (resultado del TAC) que me hice en setiembre y me dijeron que volviera en enero”.

También le escribió un señor cuya esposa está invadida con un cáncer metastásico. En su caso, tuvieron que repetírselo porque el que le hicieron en agosto ya no servía, la enfermedad está avanzando muy rápido. Se lo hicieron la madrugada de este 14 de diciembre a la 1:30 a. m., pero no le dan garantía de que los resultados estén tan pronto como ella necesita.

“Somos pacientes de vida o muerte. Si el papelito dice urgente es por algo. No podemos esperar dos o tres meses”, subrayó.

Faltan especialistas Copiado!

A través de un correo electrónico, la Dirección General del Hospital Calderón Guardia indicó que hay un faltante de especialistas en Radiología, situación que atrasa los resultados de los reportes; aseguró que están trabajando en soluciones.

Actualmente, el centro médico cuenta con 16 radiólogos, de los cuales diez se dedican a reportes tomográficos de los pacientes (incluidos los de cáncer) y los otros seis se dedican a realizar reportes de otros modalidades radiológicas, como ecografías, radiología convencional, fluoroscopia, estudio Doppler y radiología intervencionista.

Según la jefatura del servicio, semanalmente se realizan entre 800 y 950 exámenes tomográficos.

Las autoridades hospitalarias aseguraron que se han implementado varios planes de acción. Entre ellos, una alianza con el servicio de Oncología médica para conocer la lista semanal de pacientes prioritarios de reporte de TAC.

Además, se está en el proceso de trabajo con la Unidad Técnica de Listas de Espera institucional (UTLE) para continuar con el tema de jornadas de producción. Esto permitirá agilizar el proceso de reportes de estos estudios.

Raquel Mechoulam no solamente lucha por su situación sino por los intereses de otros enfermos. Se ha convertido en una voz de los pacientes.

Mechoulam pide que la situación mejore, porque las condiciones no son nuevas. En setiembre pasado, le entregaron el reporte de otra persona y este no venía detallado. Su queja se viralizó y recibió mensajes del entonces presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Álvaro Ramos, y de la ministra de Salud, Joselyn Chacón.

Sin embargo, en este momento considera que esto solo fueron palabras, porque no hay cambios ni para ella ni para decenas de pacientes con cáncer que están urgidos de exámenes prontos y de buena atención.