Raquel Mechoulam, paciente con cáncer, ‘A la CCSS hay que rescatarla para que siga salvando vidas’

“No se queden callados si ven algo mal. No tengan miedo y denuncien. La Caja (Costarricense de Seguro Social, CCSS) uno la ve como un ente burocrático, pero hay funcionarios que hacen su trabajo con mucho corazón y son víctimas del sistema. Levanten la voz para que, a través de estas denuncias, las cosas se vayan arreglando. Esto es en pos de todos los que estamos en esto”.

Las palabras de Raquel Mechoulam, paciente con cáncer, fueron enfáticas durante una entrevista con La Nación. Esta conversación se dio este 15 de setiembre, un día después de que a través de un video en su canal de YouTube, contó que los resultados de su tomografía axial computadorizada (TAC) tenían errores.

Entre los errores estaba un reporte de que su vesícula y su útero funcionaban bien... pero ella no tiene ninguno de los dos. También se vio metástasis en vértebras donde no había en el resultado anterior, mientras que en otras, donde sí hay cáncer presente, aparecían “limpias”.

“Yo no busco que me hagan un TAC a mí, yo lo que quiero es que se arregle el proceso, el sistema, para que otros pacientes no tengan que pasar por esto. A la CCSS hay que rescatarla para que siga salvando vidas. Yo hago un llamado a que denunciemos y nos apoyemos para hacerle ver a la CCSS para que arregle las cosas que debe arreglar”.

El video de Raquel también llegó a las autoridades de la CCSS y tuvo algún efecto. Este 15 de setiembre, ella fue atendida por Álvaro Ramos, presidente ejecutivo de la institución, y Maritza Jiménez, miembro de la Junta Directiva y también paciente oncológica.

Raquel dijo a La Nación que se le hará una nueva revisión de su TAC este viernes, esta vez la hará el mismo médico que usualmente revisa su caso.

“Mañana en la tarde me sentaré a revisarlo para sentirme tranquila y saber que sí está correcto”, manifestó.

Ramos y Jiménez afirmaron que revisarán el proceso, dado que los profesionales en Oncología dependen del trabajo de especialistas en Medicina Nuclear y en Radiología para hacer su trabajo.

“Me pareció que ambos son personas muy humanas. Doña Maritza es paciente y lo ha vivido. Don Álvaro es muy humano. Está muy consciente de todo lo que hay que arreglar. Espero que en estos cuatro años le dé tiempo”, aseguró.

¿Por qué este TAC es tan importante?

La historia de Raquel Mechoulam con la enfermedad comenzó en 2019, cuando le diagnosticaron cáncer de mama. En mayo del año pasado, le encontraron metástasis en cerebro, pulmones y huesos. Ya eso complica la situación, porque se considera no curable.

El año pasado, un tratamiento que le dieron para tomar en casa mantuvo la enfermedad controlada. No obstante, en julio pasado, un examen de gamma óseo, que examina la progresión del tumor en los huesos, evidenció que había nueva actividad metastásica. Eso quería decir, según explicó ella, que el medicamento no estaba funcionando, por lo cual se le suspendió.

La oncóloga pidió un TAC de emergencia para ver si había avance en otros órganos y, con base en ello, recetar otro tratamiento.

“Es urgente porque yo en este momento estoy sin medicamento, solo estoy con un inhibidor hormonal, pero no tengo el medicamento que combate el cáncer. Mientras yo estoy aquí sentada, el cáncer está avanzando, por eso el reporte es urgente, para que la doctora decida cuál medicamento darme”, destacó.

Se suma el hecho de que es un fármaco que la CCSS no tiene. El año pasado la junta de Farmacología se lo negó y tuvo que poner un recurso de amparo. Por esta razón, la oncóloga le advirtió de que este nuevo medicamento seguirá la misma ruta.

¿Qué sigue?

Una vez que los resultados sean nuevamente analizados, Raquel deberá esperar la cita con la oncóloga prevista para el 30 de setiembre. Allí se definirá el nuevo tratamiento. Como paciente, ella es consciente de que es muy probable que deba volver a la Sala Constitucional para poner otro recurso de amparo, pero lo hará por el bien de su salud.

“Si los tiempos marchan como la vez pasada, calculo que tendré mi medicamento en enero”, dijo.

En un video difundido en su canal de YouTube posterior a la entrevista de este jueves, Mechoulam indicó que seguirá su lucha por la atención de los pacientes y, también, por el fortalecimiento de la CCSS, con quien dice tener una “relación de amor-odio”.

“Veo muchos comentarios agarrándose de mi testimonio para decir, ‘¿Ven? ¡A la Caja hay que cerrarla! No señores, no señores. A la Caja hay que protegerla, hay que fortalecerla y que vuelva a ser la institución que fue al principio”, subrayó.

“El tema es arreglar todas las cosas que están rotas para los pacientes, que esto se vuelva un servicio de seguro social de primer mundo”, agregó.

Otros casos

El que Raquel compartiera su historia también hizo que otras personas compartieran sus historias a través de la red social Twitter. Estos son algunos de ellos.

A mis papás los mató la CCSS: diagnósticos incorrectos en oncología y urología, listas de espera absurdas para una radioterapia y al final, solo logramos quimio paliativa y gracias a patas y contactos. — Erick Gómez (@Jaggerick) September 14, 2022

Yo le tengo un desprecio y odio a la CCSS como nunca porque me quitó a mis papás y cada vez que veo algo tan lamentable como lo que le está sucediendo a Raquel, no logro comprender como hay gente tan ciega acá que la sigue defendiendo. — Nathalia (@vazreid) September 14, 2022

yo he perdido dos tios, a mi madre y abuela se le agravaron enfermedades en CCSS justamente por malos diagnosticos, pesimo servicio y porque no les importa. La CCSS solo sirve para llegar a morirse. — Luis Diego (@luisdiegor) September 15, 2022