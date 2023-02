¿Qué le quiere decir su hijo cuando se corta en brazos, piernas y abdomen?

Cada vez más menores de edad, principalmente adolescentes, son atendidos en las consultas de Psiquiatría por cutting: cortaduras en brazos, piernas y abdomen que ellos mismos se hacen con cualquier objeto que tengan al alcance.

En el capítulo de hoy de Estar Bien, la psiquiatra infantil Eyllin Lescouflair Granados, del Hospital Nacional de Salud Mental, nos acerca al tema, el cual tiene muy preocupados a profesionales de los servicios de salud debido al aumento en la cantidad y en la complejidad de las historias que hay detrás de cada menor que se autolesiona.

Hospital de Niños enciende luz roja por ‘impresionante’ ola de cortadas y autolesiones en adolescentes

Según Lescouflair, las autolesiones no son nuevas. Muchas se hacen por un asunto cultural, es decir, no siempre están vinculadas a una patología mental.

“Pero, ¿qué significan? Significa hacerse daño de forma consciente. Y, ¿qué es lo que pasa con los jóvenes? Es una forma que ellos tienen de expresarse. El acto de la autolesión implica una forma de expresión que tienen los niños y los adolescentes, sobre todo. Ahí es donde está la complejidad del tema”, expresa.

Las causas para cortarse o autolesionarse son muchas, dice la psiquiatra. Entre las más comunes está la culpa; por ejemplo, al no cumplir con las expectativas que le demandan los padres. También lo hacen para castigarse, o por trauma.

“Los niños y los adolescentes, cuando no han aprendido otra forma para expresarse, lo hacen con lo único que tienen: su cuerpo. Nos imprimen mensajes en el cuerpo.

Fotografía del graffiti de Nilo Zack (2015) en el parque de Ibirapuera, en Brasil. Foto: Alberto Barrantes

“No saben cómo comunicar a los papás que lo que me hizo me hace sentir mal. ¿No lo puedo gritar? ¡Me corto! Es muy doloroso. Lo que más me preocupa es que (los médicos) vemos una falta de empatía en muchos padres que piensan que sus hijos los quieren manipular porque no les dieron lo que piden”, advierte.

Más niños y adolescentes buscan poner fin a su vida, ¿por qué?

La mayoría de las veces la autolesión es impulsiva, pero otras veces es más planeada, afirma la especialista.

Los menores se autolesionan de diferentes maneras: con la cuchilla del tajador, navajillas, picos de las mesas, pedazos de vidrio, metal y cortadores de uñas. Hay otras formas más complejas como hacerlo con cigarros, alfileres o clavos.

“Hay una realidad con las autolesiones: cuando recurren a ellas se calman. Un chico superangustiado, inundado por la emoción que sea, en el momento que use lo que sea para lesionarse, es como si volviera a descansar. (La autolesión o cortada se vuelve) una válvula de escape.

“Imagínese el grado de dolor emocional que puede tener una persona para que, por medio de una cortada, se sienta más tranquila. A algunos muchachos les pasa que están desconectados, sienten que esta no es su realidad y en el momento en que se autolesionan, es como volver a su cuerpo”, explica Eillyn Lescouflair.

¿Cómo proveer a los menores las habilidades necesarias para que busquen otras vías para canalizar sus emociones y no recurran a la autolesión? ¿Cuándo y cómo pedir ayuda?

Los invitamos a ver el video y escuchar el podcast con la entrevista completa.

