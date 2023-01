Depresión también acecha al final de la vida; húyale

La depresión es una sombra que acecha en todas las etapas de la vida, incluyendo los que se consideran los últimos años en esa línea de la existencia.

Evitarla o tratarla, incluye antídotos comunes para todas las edades: crear relaciones con otras personas que se conviertan en un factor protector, así como mantenerse activo física y mentalmente.

Rolando Angulo, psiquiatra y especialista en Psicogeriatría del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología (HNGG), reconoce que la sociedad tiene un enfoque muy “jovencentrista”.

En este capítulo de Estar Bien, el especialista nos ayuda a reconocer algunos de los principales síntomas de la depresión en los adultos mayores y cómo prevenirlos.

“Uno tiene que ser o parecer joven. Las personas se enfocan mucho en los éxitos profesionales cuando lo cierto es que el éxito debe estar en todas las etapas de la vida. No debe ser un objetivo sino una consecuencia de lo que las personas hacen todos los días”, afirma Angulo.

Por eso, para este especialista en Psicogeriatría, todas las personas deben pensar en cómo quieren ser en su vejez, cuáles amigos quieren tener, dónde les gustaría vivir, qué cosas les gustaría hacer...

“Tengo pacientes que, de repente, se dan cuenta de que tienen 80 o más años y no lo percibieron a tiempo, o tienen que dejar el negocio y no saben hacer otra cosa en su vida. Ahí se pierde el sentido”, advierte.

Ese sentido o propósito es lo que se debe procurar alimentar y fortalecer durante los años que viva una persona, y es una de las bases más importantes para prevenir trastornos emocionales y mentales. Uno de los más frecuentes es la depresión.

La depresión se divide en leve, moderada y severa, explica el psiquiatra. En la leve, la persona se siente triste pero sigue haciendo su trabajo. Y lo hace bien aunque ya pierde la ilusión, describe Angulo.

En la depresión moderada, agrega, la persona comienza a cometer errores: va manejando, llora y raya un carro; o se encoleriza si alguien le habla y pierde la paciencia. Ahí es cuando se empieza a dar cuenta que la situación lo supera, agrega el especialista.

“En adultos mayores la última etapa se conoce como integración versus desintegración: cuando se pierde todo lo que era. Usted, periodista, con invitaciones y mucho trabajo, de repente se encuentra con que la gente con la que trataba ya no existe. O mueren, o están muy dependientes. Es el momento donde uno tiene que empezar a integrarse.

“¿Cómo me integro y me hago una persona valiosa ya sin todo esto? Ahí es donde hablamos de cómo prevenir y tener buenos hábitos. ¿Qué es lo más importante? ¡Todo, todo es importante! Salga a caminar, tenga dieta sana, tenga amigos, vaya a grupos.

“Hay adultos a quienes no les gusta ir al centro diurno o no les parece divertido, y no se dan cuenta de lo importante que es tener un grupo de pares. En un grupo de pares uno se ve reflejado en otros. No se ve como una isla, que es lo que le dice a uno la depresión”, explica Angulo.

En el caso de los adultos mayores, muchos casos de depresión están alimentados por el abandono de las familias por muchas razones, incluidas aquellas historias de vida donde hubo agresión de parte de quien hoy vive la vejez.

“Si ve que su mundo está muy cerradito, solo con dos mejores amigos, tres contactos y que no ve a nadie, esas son luces de alerta. ¿Dónde está su vida real? Las redes sociales no son reales, son fotos falsas.

“Salga, conéctese, métase a grupos. Conéctese a gente que usted quiere. Haga paseos juntos. En vez de regalar algo carísimo a su adulto mayor, regálele una experiencia. Cambien de ambiente.

“Nos enfocamos en momentos de calidad pero falsos, sin preguntar cosas sensibles. A los papás hay que preguntarles cómo se sienten, cómo han estado”.

