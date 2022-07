Periodista Marcelo Castro y chef Doris Goldgewicht invitan a envejecer activos y con salud

Para la chef Doris Goldgewicht sus ‘setenta y tantos’ son la gasolina de todos los días que le permiten recoger los frutos sembrados con trabajo durante muchos años. Lo mismo siente el periodista Marcelo Castro, de 63 años, quien no deja de estar activo luego de su reciente jubilación y de alejarse de la agotadora rutina de las pantallas.

Junto con otras personas mayores, estos dos personajes costarricenses se suman a la campaña SIGA, del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología y de la Asociación pro Hospital Geriátrico (Apronage), que invita a personas de todas las edades pero, principalmente, a adultos mayores, a seguir activos y conectados con la vida, con un envejecimiento saludable.

[ En Costa Rica nace menos gente pero vive más años y padece muchas enfermedades ]

“Sigo haciendo lo que más me gusta, hoy más que nunca. Usted también siga caminando, siga cocinando, siga tejiendo, siga tomando fotos, siga haciendo tantas cosas. Vaya a la montaña. ¡Siga, siga! 70, 80, 90... mientras usted esté con salud, siga haciendo lo que le gusta”, exhorta la connotada chef.

“A mis 63 años, sigo activo, hago ejercicios de lunes a viernes, y el yoga es uno de los que más me gusta y más beneficios me da. Le aconsejo que no se detenga. Practique el ejercicio que a usted le guste: camine, vaya al gimnasio, baile, pero no se detenga. ¡Sigamos!”, recomienda Marcelo Castro.

Costa Rica es una sociedad en pleno envejecimiento con un 8,9% de su población mayor de 65 años, según datos del 2021. Se espera que en el 2050, los adultos mayores constituyan el 30% de los costarricenses. La esperanza de vida aquí supera los 80 años (83 años en mujeres y 78 en hombres).

[ Conferencia de CCSS de presentación de campaña SIGA ]

La campaña SIGA se inicia este 28 de julio y se prolongará hasta final de año, con particular intensidad en octubre, mes de las personas adultas mayores. Todos los contenidos serán publicados en las redes sociales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), del Hospital Nacional Geriátrico y de Apronage.

La CCSS calificó esta como “una campaña sin precedentes” porque reúne a una diversidad de instituciones, públicas y privadas, enlazadas en un único propósito: sembrar en la población la inquietud de envejecer bien, saludables, y de mantenerse activo aun con la jubilación.

[ Envejecer sano y morir con dignidad son derechos, recuerda campaña de cuidados paliativos ]

“El país logró la hazaña de tener una esperanza de vida media que es alta. El reto ahora es que la población adulta mayor tenga una vida saludable, independiente y funcional”, manifestó el gerente médico de la CCSS, Rándall Álvarez Juárez.

“Queremos que la dignidad en la vejez sea lo esencial. Sigamos transformando esta cultura para ver la vejez como una etapa maravillosa de la vida y no un problema para las personas”, agregó Norbel Román Garita, presidente del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam).

Envejecer bien y con dignidad

La directora del Hospital Nacional de Geriatría, Milena Bolaños Sánchez, explicó que SIGA es una campaña apoyada por decenas de voluntarios y grupos que trabajan en pro de la vida digna, saludable e independiente de los adultos mayores.

“El objetivo es motivar a la población adulta mayor para que siga activa e independiente. Es una campaña que tiene que ver también con las familias de estos adultos mayores, con una idea del envejecimiento saludable en el marco de la década que impulsa la Organización Mundial de la Salud”, comentó Bolaños.

[ Salud impulsa excluir la vejez de lista de enfermedades de OMS ]

Entre las actividades programadas en la campaña SIGA destaca la caminata programada para la mañana del 30 de octubre, al final del mes del adulto mayor. Se invita a toda la familia a caminar desde el Hospital Nacional de Niños, sobre el paseo Colón, hasta la estatua de León Cortés, en La Sabana. La caminata finalizará con una feria de emprendedores, todos adultos mayores.

Durante estos meses, se proyectarán en las redes sociales de CCSS, hospital y Apronage charlas virtuales sobre diferentes temas de interés para incentivar la salud en la vejez. Habrá también exposiciones fotográficas y cine foros relacionados con el tema.