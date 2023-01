Hijos hiperconectados a pantallas son una bomba de tiempo, advierte pediatra

Consejo número uno para papás, mamás y cuidadores de menores de edad: desde el momento en que piense dar un aparato electrónico a su hijo, sea un celular, tableta o computadora, incluya en el combo de regalo un paquete de reglas básicas para limitar su uso.

Dejar “a la libre” la utilización de estos aparatos conduce a hijos hiperconectados a las pantallas, situación que ha convertido muchos entornos familiares en verdaderos campos de batalla.

Al mismo tiempo, el uso ilimitado de estas tecnologías expone a niños, niñas y adolescentes a trastornos emocionales y mentales que los convierten en una bomba de tiempo.

En el capítulo de este 18 de enero de Estar Bien, la pediatra Daniela Carvajal Riggioni, directora de la Clínica del Adolescente del Hospital Nacional de Niños, propone una serie de pautas a los padres para prevenir situaciones de hiperconexión tecnológica en sus hijos.

También da una guía para reconocer los síntomas y signos que indican cuándo los casos se salieron de las manos y hay que buscar ayuda.

La pediatra aclara que la tecnología no es mala en sí misma; nos lo han demostrado las infinitas posibilidades que da para facilitar la vida. Los problemas empiezan a aparecer con el uso abusivo, advierte Carvajal.

“La pandemia exacerbó la hiperconexión y nos llevó al abuso en el uso de la tecnología que, irónicamente, nos condujo a un aislamiento social. El uso de la tecnología es necesario.

“No podemos aislar tampoco a nuestros hijos que la necesitan en las actividades escolares y para socializar. Pero hemos detectado cierto temor de los padres a poner límites. Se les da un dispositivo pero no le ponen límites”, explica.

Desde la Clínica del Adolescente, adonde llegan los casos más críticos de menores de edad referidos por otros niveles de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), han detectado, por ejemplo, que detrás de un trastorno de alimentación como anorexia y bulimia, hay un uso abusivo de la tecnología, lo cual expone a los menores a muchos riesgos.

“Le hemos tratado de decir a los papás que desde el momento en que deciden dar un aparato de estos, le pongan límite”, agrega Carvajal. ¿En qué consisten esos límites?

Abuso con aparatos electrónicos atiza frustración en niños y adolescentes

Explica: “(en decirles) que van a tener un uso responsable, que no se van a pasar de cierta cantidad de horas, que cuando hacen tareas el celular tiene que estar aparte, que no deben dormir con el celular en el cuarto, y que eventualmente como papás, vamos a revisar el teléfono. No de manera invasiva a la privacidad, pero sí que el menor sepa que hay una supervisión y que nosotros tenemos el derecho y la obligación de hacerlo”.

¿Por qué es importante poner límites? ¿Cuáles son los signos y síntomas que le pueden indicar a papá y a mamá que sus hijos están sobrepasando las fronteras de uso acordadas y exponiéndose a un riesgo? ¿Cuáles contenidos en las redes son peligrosos para el desarrollo físico y mental de los menores? Y, ¿qué pueden hacer los papás y dónde buscar ayuda cuando la situación se pudo salir de las manos?

Las respuestas a esas y otras preguntas las puede escuchar en el video y en el podcast de Estar Bien de este 18 de enero.

Riesgos para hijos hiperconectados -

Otros videopodcast Estar Bien los puede ver y escuchar en los siguientes enlaces:

Videopodcast Estar Bien: Anorexia y bulimia dan señales sutiles años antes de explotar en niños y adolescentes.

Videopodcast Estar Bien: Depresión también acecha al final de la vida; húyale

Videopodcast Estar Bien: Respire y medite para calmar la ansiedad y alejar la depresión

Videopodcast Estar Bien: Ideación suicida y suicidio son temas de los que se debe hablar

Videopodcast Estar Bien: Aprenda a pedir ayuda cuando sus emociones están enfermas