#Testimonio #Escuchemosanuestrospacientes Hoy doña Maribel se levantó con la firme certeza de que no sería una víctima mortal más de esta pandemia, se levantó con la fe puesta en que regresaría a su casa a ver a sus hijos y a sus nietos. Hoy después de 15 días de estar hospitalizada en nuestros salones COVID-19, se propuso enviar un mensaje a todos los habitantes de nuestro país. Hoy doña Maribel no quiso que sólo fuera un día más, y es que definitivamente no lo es, porque hoy es el primer día de su vida sin uno de sus hermanos...él falleció tan sólo ayer por COVID 19. Tampoco lo pudo ver y tampoco se pudo despedir. Su dolor y su tristeza han sido el motor para que hoy nos enviara a todos este mensaje. Escuchémosla.