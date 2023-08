Médicos inhabilitados por mala praxis sacan vacaciones y permisos para evitar despidos de CCSS

En julio de 2019, la Sala Tercera ratificó una condena de dos años de prisión y la inhabilitación para el ejercicio de la Medicina por un año de Donato Salas, médico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) acusado por el homicidio culposo de un menor de diez meses.

En el proceso judicial, el Ministerio Público acreditó que Salas no le dio seguimiento a la evolución del paciente, quien sufría vómitos, diarrea y deshidratación.

Según el expediente 99-200540-0305-PE, “desatendió las solicitudes de ayuda que le hicieron la madre y la abuela del menor al no acercarse a valorar el estado físico”.

A pesar de la inhabilitación, Salas logró mantenerse en la planilla de la CCSS y, a la fecha, labora en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, en San José. El galeno se negó a responder preguntas para este reportaje.

Médicos evaden inhabilitaciones con permisos sin goce de salario y vacaciones

Alejandro Madrigal, fiscal adjunto del Colegio de Médicos de Costa Rica, admitió en una entrevista con este diario que, en algunos casos, los médicos aprovechan portillos legales para cumplir la inhabilitación sin ser despedidos de la Caja.

Una investigación de La Nación reveló, este lunes 21 de agosto que, entre 2018 y 2022, la CCSS tuvo que pagar ¢855 millones por ocho casos de mala praxis en los que pacientes sufrieron lesiones graves o murieron por faltas o descuidos del personal médico. En esos casos, los juzgadores ordenaron inhabilitaciones para el ejercicio profesional de entre un año y tres años y medio.

Este es un extracto de la entrevista con Madrigal:

-¿Cómo funcionan los procedimientos disciplinarios que realiza el Colegio de Médicos en sede administrativa?

- Por ley estamos obligados a realizar una investigación preliminar de todas aquellas denuncias que nos presente un tercero. Entonces, en la Fiscalía se realiza la investigación preliminar. Si hay suficientes pruebas se eleva a la Junta del Colegio con una recomendación de que se lleve el debido proceso en el Tribunal de Ética Médica y, si no hay pruebas, se recomienda que se archive.

“En el Tribunal se respaldan los derechos de todas las partes y si los elementos de prueba son ciertos se recomienda una sanción dependiendo de la falta”.

Alejandro Madrigal, fiscal adjunto del Colegio de Médicos de Costa Rica. (Cortesía para La Nación)

- ¿Qué tipos de sanciones se pueden imponer ante una falta de un médico? Copiado!

- Puede ser que la falta sea leve y termine con una amonestación por escrito o que sea grave o gravísima y termine con una sanción económica o suspensión desde 15 días hasta seis años.

- Entre 2018 y 2022 concluyeron cuatro procesos penales en los que los jueces determinaron responsabilidad penal de médicos por muerte o lesiones graves de pacientes y ordenaron inhabilitaciones. ¿Cómo procede el Colegio de Médicos una vez que es notificado de esa sanción?

- El juez nos notifica el caso, no nos notifica toda la sentencia. Nos informa, nada más, los puntos que nosotros tenemos que llevar. Por ejemplo, la inhabilitación se le notifica, inmediatamente, a la Junta del Colegio de Médicos. Luego, se le notifica al médico las fechas específicas de la suspensión. Se notifican los lugares de trabajo, ya sean públicos o privados y al Ministerio de Salud por si tiene consultorio privado o para que se le suspenda la potestad de prescribir estupefacientes y psicotrópicos.

“También se notifica a lo interno para que en la plataforma que usamos para hacer certificados médicos quede suspendido. Ala plataforma de servicios para que en los sistemas internos se inhabilite de manera inmediata y hasta la parte contable para lo que tiene que ver con pago de colegiaturas”.

- ¿Cómo se explica que médicos inhabilitados por un año o más permanezcan trabajando en la CCSS?

- A veces son tan vivos que... No sé... Lo sacaron a vacaciones, permisos sin goce de salario y a veces se la llevan así y, al final, terminó todo el proceso y se incorporó a trabajar de la forma más normal posible. He visto otros casos en los que, inmediatamente, hacen el proceso de despido.

- ¿Cuál es su opinión de que casos de mala praxis tarden hasta 20 años en resolverse en la vía judicial?

- No debería ser así, no lo digo solo como médico o fiscal, sino como persona. No se debería revictimizar a las personas con procesos tan largos y, en especial, si se perdió a un familiar, es durísimo, no debería ser así. Yo sé que el Poder Judicial ha ido mejorando, pero falta muchísimo.

- Hay algunos casos en los que los pacientes que consideran haber sufrido mala praxis reclaman ante la misma Caja y un consejo de médicos interno determina si hubo o no una falta. ¿Considera que deberían ser médicos externos los que analicen y resuelvan las denuncias?

- No me voy a referir a eso, porque no conozco el procedimiento. Pero sí creo que, si es un proceso transparente, independientemente de quiénes estén tomando las decisiones, no debería haber ningún tipo de problema.