“Es importante tener en cuenta que el Área de Salud Carmen–Montes de Oca ha tenido que vacunar a funcionarios de gran cantidad y variedad de instituciones públicas, provocando que a la fecha no solo no se haya podido terminar con la parte del grupo 1, sino que no se haya podido empezar con la parte del grupo 1 correspondiente a personas que ejercen la medicina en el sector privado”, afirma la Junta de Salud en el documento suscrito por Marcela Zamora Cruz y Leda Abdalá Arrieta, presidenta y secretaria de la organización.