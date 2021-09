Ingeniero de Hospital San Carlos rechaza vacuna porque teme ser rastreado por ‘satélite ruso’

El temor a que un satélite ruso lo rastreara es la justificación para rechazar la vacuna contra la covid-19 que dio un funcionario del Hospital San Carlos, el centro de salud que tiene más procedimientos disciplinarios abiertos contra trabajadores que rehúsan protegerse.

Actualmente hay 19 procedimientos administrativos abiertos y en los próximos días se abrirían 11 más, según adelantó a La Nación Édgar Carrillo, director del centro médico, el más grande de la zona norte, con 1.500 funcionarios. Las personas con procesos abiertos ya fueron notificadas.

“Tengo un ingeniero en Informática que dice que si se vacuna, inmediatamente va a ser detectado por un satélite ruso (...) una espera eso de la población en general, pero de un profesional... qué te digo”, comentó el director.

Según Carrillo, al tiempo que realizaron las notificaciones, enviaron un oficio a la Gerencia Médica para que les aclare las actuaciones, debido a que para este tipo de asuntos no hay jurisprudencia en materia de sanciones. “Estamos solicitando que se nos indique el tipo de sanción a imponer, queremos tener un concepto institucional”, declaró.

De los 30 casos, hay personal de Enfermería, de Servicios Generales (misceláneos y Seguridad), y Lavandería. En ese sentido, según el director, por supuesto es mucho más grave la oposición a la vacuna de una enfermera o un médico que la de funcionarios administrativos u otros.

“No es lo mismo el caso del ingeniero en Informática a que haya profesionales en Enfermería sin vacunar, que tienen contacto con los pacientes, porque no es lo mismo que se me vaya 14 días para la casa un informático a que se me vaya 14 días para la casa un enfermero, me deja renca la atención en un salón”, expresó.

En agosto fue necesario hacer varios operativos para trasladar enfermos de covid-19 desde San Carlos a San José. En la zona norte, se batalla con la acción de grupos antivacunas. (Cortesía CCSS)

La región Huetar Norte es la zona del país en que se han aplicado menos dosis de vacunas contra el nuevo coronavirus. De acuerdo con el sitio web de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), hasta este miércoles 29 de setiembre, se habían administrado 277.336 dosis, el 62% corresponden a primeras dosis y el 38% a segundas dosis.

Otros centros médicos que destacan por el número de funcionarios renuentes a vacunarse son el Hospital México y el Área de Salud Tibás-Merced-Uruca, con seis y cinco casos respectivamente.

En ninguno de los procedimientos sancionatorios abiertos hay medidas cautelares impuestas contra los investigados.