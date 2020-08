“La gente no tiene idea de la complejidad del abordaje social de la pandemia. Todo lo que hay que hacer solo en un caso como ese: coordinar con la Comisión Nacional de Emergencias y con albergues porque la vivienda no es apta... Yo no le quito el mérito a nadie, pero si algo nos ha enseñado covid es que la intervención del paciente es interdisciplinaria”, manifestó Coto.