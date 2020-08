“El yerno llama por celular al trabajador social que lo contactó y le dijo: ‘Estoy aquí (en la morgue) pero me siento totalmente perdido, mis piernas no me sostienen. Si yo no llevo ese cuerpo allá...' El trabajador social lo acompañó en el reconocimiento. Luego, el compañero me dijo: ’Jefa, yo no sabía qué podía hacer eso, pero valió la apena vivir el día de hoy”.