Hospital Calderón celebra trasplante de hígado número 100

Ana Lorena Zamora González ha vivido un mes con un hígado nuevo después de someterse a un trasplante hepático en el Hospital Calderón Guardia, convirtiéndose así en símbolo del centenar de pacientes que han recibido este procedimiento en ese hospital.

“En ningún momento tuve dudas o miedo. Cuando desperté, simplemente pensé: ya pasó. Me dieron una nueva oportunidad de vida. Ya no había cirrosis, hepatitis ni cáncer. Gracias a Dios y a mi sobrino, que fue el donante, estoy bien. Agradezco infinitamente a cada uno de los que estuvieron ahí, constantemente conmigo. Nunca me sentí sola”, expresó González.

El Hospital Calderón Guardia llevó a cabo su trasplante hepático número 100 el pasado 7 de febrero. Esta cirugía fue motivo de celebración y congregó a médicos, pacientes y sus familias, este 16 de febrero, marcando un hito en este programa cuyos primeros pasos se remontan a la segunda mitad del siglo pasado, con éxitos y aprendizajes como parte de su historia, contó uno de los cirujanos pioneros, Clive Montalbert.

El Calderón Guardia hizo su primer trasplante de hígado el 5 de febrero de 1993; la cirugía se prolongó 36 horas. Sin embargo, fue hasta el 2007 cuando se instruyó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a ofrecer el trasplante hepático y de otros órganos abdominales en ese hospital.

Con la presencia de autoridades de la Caja, el Calderón realizó un acto para compartir y conmemorar la noticia y recordar los momentos más significativos en esa historia.

Solo en el 2022 se realizaron 13 trasplantes de hígado en este centro hospitalario. Un año después, 12 más, y hasta la fecha del 2024 se han llevado a cabo seis de estas complejas operaciones.

El hospital Calderón Guardia suma 1.036 trasplantes de diferentes órganos a la fecha.

Trasplante hepático número 100 en el Hospital Calderón Guardia, realizado el 7 de febrero del 2024. (Cortesía )

La CCSS tiene tres hospitales que realizan trasplante hepático: dos en adultos (Calderón Guardia y México) y uno pediátrico (Nacional de Niños).

Casos desafiantes

Vanessa López, quien se desempeña como coordinadora del programa de trasplantes del Hospital Calderón Guardia y es especialista en cirugía pancreática, resaltó que dentro de ese centenar de trasplantes hepáticos, hay dos casos realizados con donantes adultos vivos. Estos pacientes se encuentran en buen estado luego de recibir un fragmento del órgano de sus hijos.

López agregó que hace nueve años se realizó un trasplante hepático a una mujer que se encontraba en la semana 21 de embarazo y había sufrido un fallo hepático fulminante.

Este caso representó un desafío médico significativo, reconoció la especialista. Confirmó que la paciente tuvo una recuperación satisfactoria.

Otro de los desafíos enfrentados por el Hospital Calderón Guardia fue dar respuesta a la orden sanitaria del Ministerio de Salud, de mayo del 2023, que cerró el programa en el Hospital México.

Desde entonces, según lo informado por López, se han realizado trasplantes a cinco personas derivadas de dicha orden, logrando una tasa de supervivencia del 100%.

Vanessa López explicó que dentro de esta serie de 100 casos, el 31% de los pacientes llegaron al trasplante con un grado de severidad mayor al 30%, lo que indica que estaban gravemente enfermos al momento de la intervención.

Un tercio de los trasplantes se han llevado a cabo en pacientes con enfermedades en fase avanzada, y según López, el Hospital Calderón Guardia ha cumplido con los estándares internacionales de calidad en trasplantes hepáticos, presentando una tasa de supervivencia del 92% a los 30 días posteriores a la cirugía, del 85% al año, y del 80% a los cinco años.

#EnVivo CCSS celebra realización de 100 trasplantes de hígado por parte de profesionales del hospital Calderón Guardia Autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social y equipos técnicos del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia brindarán detalles acerca del trasplante de hígado número 100 realizado en este establecimiento de salud desde 2009. Además, acompañados de integrantes del equipo original de trasplantes del hospital y de pacientes trasplantados de hígado, harán un repaso por la historia de la ejecución de este tipo de cirugías de alta complejidad que gracias al altruismo de las personas donantes, el respeto de su voluntad por parte de las familias y al trabajo integral de los equipos multidisciplinarios, han devuelto la calidad de vida a decenas de personas. #CCSSdeCostaRica Publicado por Caja Costarricense de Seguro Social en Viernes, 16 de febrero de 2024

La cirujana López hizo un llamado a la población a practicar estilos de vida saludable, pues la enfermedad metabólica asociada a hígado graso es la primera causa de trasplante; le sigue el cáncer de hígado y la cirrosis por alcohol.

Por su parte, la gerenta médica interina, Karla Solano, reiteró el compromiso de la CCSS de continuar mejorando los programas de trasplante, para lo cual seguirán con la inversión en en tecnología de punta, capacitación de los equipos profesionales y con campañas para incentivar la cultura de donación.