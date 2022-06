Fuerte aspirante a fiscal general asume como representante del Gobierno en Junta Directiva de CCSS

Guillermo Hernández Ramírez obtuvo la segunda mejor calificación entre los candidatos a dirigir el Ministerio Público. (Melissa Fernández)

El Gobierno escogió como uno de sus representantes en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a Guillermo Hernández Ramírez, candidato a fiscal general. La información fue confirmada por Hernández Ramírez la mañana de este martes ante una consulta de La Nación.

El exfiscal adjunto de narcotráfico y delitos económicos manifestó que mantiene su interés por llegar a la Fiscalía General y rechazó que ocupar la representación del Gobierno en el máximo órgano de la CCSS le restaría independencia si, eventualmente, le toca dirigir pesquisas penales contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles u otros jerarcas del Gobierno.

El pasado 2 de mayo, la oficina de prensa del Ministerio Público confirmó que Chaves Robles enfrenta dos investigaciones penales por presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña electoral del Partido Progreso Social Democrático (PPSD). Los casos se desarrollan bajo los números de expedientes 22-000210-0276-PE y 22-007355-0042-PE.

“Yo creo que no me resta independencia. A mi quien me llamó para proponérmelo fue don Álvaro (Ramos, presidente ejecutivo de la CCSS) y eso porque nos conocemos, pero yo no he tenido ninguna relación con el Poder Ejecutivo, ni con el presidente. Él (Ramos) me llamó, me dijo: ‘mirá, ayúdame con eso´ y yo lo pensé y dije: ‘¿en qué puedo colaborar?’ mi disciplina como abogado me permite tener el conocimiento y la experiencia para trabajar en la Junta Directiva, me pareció que si no sale el nombramiento de la Fiscalía General, pues me parece que puede colaborar en ese ambiente (la CCSS)”, comentó Hernández.

Desde el 13 de junio, La Nación consultó, vía correo electrónico, a Casa Presidencial sobre el nombramiento de sus representantes en la Junta Directiva de la CCSS, pero al cierre de esta información no han dado respuesta.

“Yo no sé, no sé si esto trae algún elemento contrario, si va a desvalorizar mi calificación, yo soy lo que soy, nada más. Yo no tengo nada oculto, no tengo relación con el Poder Ejecutivo, ni con el presidente de la República. He estado esperando la conclusión del proceso de la Fiscalía General (...) No creo que esto sea un impedimento para nada, es como normal ¿No? ¿No le parece?”, agregó.

Al ser cuestionado sobre cómo abordaría, en caso de ser electo como fiscal general, investigaciones contra Chaves u otros jerarcas, respondió que, pese a ser electo por el Gobierno y juramentado por el mandatario como comisionado del Estado, no tiene ningún lazo con el Gobierno.

“La única relación es con don Álvaro Ramos, esa es la única relación, inclusive él es una persona técnica, no es un político. Entonces ¿Qué relación con el Gobierno? no hay ninguna relación, no hay ninguna vinculación con algo del Gobierno. Yo no voy a representar al Gobierno, ahí es que hay un miembro o no recuerdo exactamente, creo que son dos o tres miembros del Estado (...) Yo no represento al Gobierno, en esa Junta Directiva represento los intereses de la Junta y de la Caja Costarricense de Seguro Social”, enfatizó.

De acuerdo con el sitio web del Poder Judicial, Hernández Ramírez obtuvo una calificación de 99,63 en el proceso de evaluación de los candidatos a fiscal general, empatado con Warner Molina Ruiz.

Álvaro Ramos, presidente ejecutivo de la CCSS, confirmó que fue él quien le propuso a Hernández Ramírez llegar a la Junta Directiva de la Caja. “Quería un abogado muy distinguido con la capacidad de colaborar en reducir la impunidad y la corrupción. Podía ser un penalista o un experto en contratación administrativa. Don Guillermo cumple con el perfil”.

– ¿No consideró que existe incompatibilidad entre esa aspiración y ocupar la representación del Poder Ejecutivo en la Junta Directiva de la CCSS?

– En el contexto de la señal que queremos mandar de atacar la corrupción y la impunidad me parecía un sello innegable de prestigio profesional de don Guillermo.

– ¿Considera usted que si eventualmente don Guillermo es nombrado como Fiscal General pierde independencia frente a investigaciones que involucran al señor presidente de la República o altos jerarcas?

– Las calidades profesionales y personales de don Guillermo son extraordinarias. Él siempre estará al servicio del país.

– Mi pregunta no es sobre las calidades del señor, sino sobre si usted considera si pierde independencia o no. Le agradecería una respuesta directa...

– Ya le he respondido. La independencia genuina emana de la persona y las razones por las que fue seleccionada para un puesto. Para mí es un honor que alguien con los atestados de don Guillermo haya accedido a colaborar en la CCSS.

Desconoce episodio con magistrados

El nuevo representante del Gobierno en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social aseguró desconocer los detalles del encuentro de este lunes entre el presidente Rodrigo Chaves Robles y los magistrados de Corte Plena.

En la cita, Chavés pidió a los magistrados impedir la instrumentalización del Poder Judicial por “intereses “canallas”.

“Los ciudadanos estamos inquietos y preocupados por el uso de la judicialización como herramienta de la politiquería burda y barata. Esta insigne institución que ustedes representan no debe permitir que individuos y grupos malintencionados continúen utilizando la Fiscalía General o el sistema judicial como obsceno cañón para lanzar sus balas de odio y sus intereses canallas”, aseveró el gobernante. Además, instó a los magistrados a elegir nuevo fiscal general.

“Me enteré del encuentro por los medios de prensa. Mire, vamos a ver... Yo no tengo toda la información como para darle un criterio en este momento de qué fue lo que el presidente habló ante la Corte Plena, eso no lo sé, porque no tuve la oportunidad de verlo, ni de leerlo, ni nada. De lo único que me enteré, es de lo que los medios de prensa publicaron, eso es lo que yo sé. Ahora, yo no soy un político, yo soy un técnico y mi historia laboral así lo demuestra”, declaró Hernández al ser consultado sobre la visita del mandatario a los magistrados.

¿Qué podría aportar un penalista a la Junta Directiva de la CCSS? Respondió que, por ejemplo, en lo relacionado con el hackeo podría dar su opinión.

Una nota enviada el 15 de junio por Hernández Ramírez a Fernando Cruz Castro, presidente de la Corte Plena, comunica que aceptó el puesto en la CCSS “en espera del resultado definitivo del concurso para el nombramiento del fiscal general de la República”.