Rodrigo Chaves acude a Fiscalía General por investigación en su contra

El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, acudió este jueves, a las 2:08 p. m., a la Fiscalía General de la República luego de que tuviera conocimiento de que existe una investigación en su contra.

Casa Presidencial confirmó que un medio de comunicación les hizo consultas este jueves sobre investigaciones penales abiertas en contra del mandatario, por lo cual Chaves delegó en un representante legal la consulta ante la Fiscalía.

No obstante, indicó que el mandatario decidió irse personalmente a poner a las órdenes del Ministerio Público, cuya sede queda ubicada en barrio González Lahmann, en San José

Al retirarse de la sede de la Fiscalía, a eso de las 2:45 p. m., Chaves no brindó información a los medios de comunicación sobre la causa penal en su contra, pero aseguró que se trata de “acusaciones frívolas”.

“Francamente las acusaciones son absurdas y sin fundamento desde mi punto de vista. Yo como siempre he estado muy tranquilo, sigo todavía más tranquilo para serles franco porque las acusaciones son verdaderamente frívolas, absurdas. En otras jurisdicciones lo acusarían por abuso de proceso”, manifestó el mandatario.

La oficina de prensa del Ministerio Público, había confirmado a La Nación, el 2 de mayo anterior, que se siguen dos causas penales en contra del gobernante, bajo los expedientes 22-000210-0276-PE y 22-007355-0042-PE, en relación con el financiamiento del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) en la pasada campaña electoral.

Las autoridades también confirmaron, en aquel momento, que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) remitió las causas a la Fiscalía General “ya que se siguen contra el señor Chaves, quien ahora ocupa un puesto en uno de los Supremos Poderes de la República, por lo que ahora le corresponderá a ese despacho continuar con estas investigaciones”.

Este jueves, el mandatario no confirmó si la investigación por la cual acudió al Ministerio Público tiene relación con el financiamiento de las actividades proselitistas.

Por el contrario, lamentó enterarse por medios de prensa acerca de las investigaciones penales en su contra. Afirmó que nadie lo citó y que él decidió apersonarse de forma voluntaria.

“Yo no puedo contestarles porque estos son casos penales y hasta que no se abra un juicio no puedo comentarle al respecto”, señaló ante consultas de la prensa.

El fiscal general a.i. Warner Molina atendió las consultas del mandatario. Según confirmó el Ministerio Público al término de la visita de Rodrigo Chaves a sus oficinas, Molina le mostró los expedientes en cuestión al mandatario.

“La consulta de los expedientes forma parte de los derechos de las partes involucradas en una causa penal”, seńaló la Fiscalía, quien confirmó que Chaves acudió voluntariamente a conocer las causas penales en su contra.

“Las causas se encuentran en la fase de investigación preparatoria, la cual, conforme al artículo 295 del Código Procesal Penal, es de carácter privada”, agregó la entidad.