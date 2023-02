Fiscalía atribuye a teletrabajo, pandemia y hackeo retraso de 30 meses en allanamientos por mascarillas de CCSS

El 4 de agosto de 2020, La Nación publicó que un contador y una periodista recibieron contratos por $4 millones para entregar 12 millones de mascarillas quirúrgicas a la Caja Costarricense de Seguro Social sin tener experiencia en el suministro de ese tipo de productos, sin presentar los documentos necesarios que certificaran la calidad de los artículos y sin pagar garantías de cumplimiento.

Además, el expediente de licitación mostró cómo un grupo de funcionarios de la Gerencia de Logística, encabezados por Hans Vindas Céspedes, asesor de confianza de Luis Fernando Porras, gerente de Logística, reintrodujeron las ofertas del contador y la periodista cuando ya habían sido descalificadas.

En días posteriores a esa publicación, a partir de documentos públicos, este diario reveló pagos por adelantado hasta por $1,3 millones a favor de la periodista por tapabocas que no cumplían con los requisitos, relaciones entre los “contratistas” y Vindas Céspedes, así como contrataciones de equipo de protección médica a compañías de jardinería y chatarreras.

A pesar de los indicios, de la separación de funcionarios de sus puestos y de la apertura de investigaciones legislativas sobre estas adquisiciones, el Ministerio Público esperó 30 meses para ejecutar allanamientos que permitieran obtener pruebas necesarias para establecer responsabilidades.

¿Por qué? Miguel Ramírez López, fiscal adjunto de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, responde:

- El lunes pasado, ustedes realizaron 21 allanamientos relacionados con el expediente 20-027795-0042-PE por delitos que se habrían cometido con la compra de mascarillas durante la pandemia ¿Existen otros expedientes vinculados a adquisiciones irregulares en la CCSS en pandemia?

- No es que sean varias, sino que cuando se da una situación de este tipo ingresan, en ocasiones, denuncias en otros lugares (Fiscalías). Pero están relacionadas al mismo tema, es decir que la causa principal es la 20-027795-0042-PE; sobre ella fueron los allanamientos.

Miguel Ramírez López, fiscal adjunto de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, atendió una entrevista con "La Nación" este miércoles 22 de febrero. (Rafael Pacheco Granados)

- Al ver la orden de allanamiento no hay hechos nuevos o distintos a las publicaciones de la prensa en 2020 ¿Por qué si los elementos utilizados para pedir la autorización del juez son tan similares a las investigaciones periodísticas esperaron 30 meses para actuar?

- Ahí hay una observación que hay que aclarar. El punto es muy sencillo, el allanamiento como figura de recolección de un elemento probatorio no solamente tiene que hacerse al principio (de la investigación), al medio o al final. Todo va a depender de la situación que se esté presentando, dependiendo de la prueba que tengamos, del análisis que vayamos haciendo de ella o del tipo penal que estemos trabajando.

“Por ejemplo, la dificultad de estar en un proceso en pandemia, pues lógicamente la mayoría de la documentación, de la gente y las instituciones estaban en teletrabajo o fuera de servicio. La otra situación es la de los ataques de hackers a la Caja Costarricense de Seguro Social (...).

" Ahí es donde usted tiene que hacer una valoración de que no es que el Ministerio Público se atrasó y que hasta tres años después se realizaron los allanamientos, es que había condiciones especiales que, procesalmente, nos obligan a detener algunos operativos o darle largas a algunas situaciones mientras las cosas vuelven a su estado natural”.

Proveedora construyó su nexo con CCSS mediante oferta de donación china

- ¿Entonces el teletrabajo de los funcionarios de la CCSS era una variable para detener los allanamientos?

- La variable del teletrabajo no tanto, la variable de la pandemia en general, lo que se estaba viviendo en medio de la pandemia en la Caja versus los ataques de los hackers y los elementos probatorios que teníamos que verificar.

- ¿Por qué menciona la pandemia como una variable para este caso si el Ministerio Público ha realizado muchos allanamientos en 2020, 2021 y 2022?

- ¿Cómo?

- ¿Qué impedía allanar una casa u oficina de las personas investigadas durante la pandemia?

- Vamos a ver, para determinar puntos para los allanamientos y para los trabajos que realizamos hay que medir muchos aspectos. La pandemia no solo significa un contagio, significa la disposición de personas, de agentes para el trabajo; necesitamos un montón de elementos que tienen que ver con la pandemia.

‘Organización criminal’ orquestó millonario negocio con mascarillas de CCSS

- ¿Qué condición relacionada con la pandemia les impedía hacer los allanamientos?

- ¿Cómo qué condición? Lógico, las aperturas de las casas, las aperturas de los lugares, las aperturas de las oficinas, tener las condiciones de seguridad necesarias para poder allanar. Todos esos elementos hay que valorarlos.

- En los últimos 30 meses las personas investigadas podrían haber desaparecido prueba ¿Temen ese riesgo?

- Ya eso dependerá, dependerá mucho de la situación que se dé, para nosotros no (existe el riesgo).Nosotros ya teníamos elementos probatorios importantes que teníamos que verificar en algún momento. No tiene nada que ver una cosa con otra; yo no soy de los que cree que la prueba se desaparece tan fácil.

- Pero la orden de allanamiento menciona como pruebas documentos que la prensa publicó desde 2020 ¿Si esos indicios y pruebas estaban desde entonces por qué esperar 30 meses para allanar y no actuar de manera más diligente?

- Más diligente no sé, me parece que eso no sería la frase correcta. No es tanto la diligencia o no, si estamos actuando mal o bien. Creo que, en realidad, yo le estoy abriendo las puertas de la Fiscalía no para que critiquen mi trabajo, sino que el análisis es muy sencillo...

- Quiero dejar algo claro, usted es un funcionario público y le agradezco que me atienda, pero no me está haciendo ningún favor al dar una explicación sobre un asunto de interés público. Eso es parte de sus obligaciones como funcionario...

- Perfecto.

Hans Vindas, más de 16 años de trabajar en la CCSS y tres investigaciones a cuestas

- Por eso le pregunto, ¿cómo defienden el hecho de esperar 30 meses?

- Análisis de prueba (...). Lo digo con toda honestidad, el trabajo fue muy bueno, se recolectó la prueba que se requería terminar de analizar y ahora empezaremos en el proceso de análisis final. El tiempo no debe ser un aspecto que mida el trabajo nuestro, sino la efectividad.

- ¿Entre más tiempo pasa entre la recepción de la denuncia y la ejecución de los allanamientos aumenta el riesgo de que se desparezca prueba o no?

- Depende del tipo penal. Si me está hablando de un homicidio, la respuesta está a la mano; pero si se habla de una entidad del Estado, donde tiene que resguardarse y mantenerse los elementos probatorios, tiene otro resultado.