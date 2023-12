Esta ‘U’ le enseña a ser feliz con cursos sobre cómo cuidar cuerpo, mente y espíritu

¿Quién imaginaría que hay un curso en una universidad costarricense donde las personas aprenden a ser felices? Pues sí, existe y hasta tiene un cierre con birrete y diploma, porque este es un tema tan fundamental en la vida que merece una celebración de ese nivel.

El Programa Universidad de la Experiencia existe hace 20 años en la Universidad Santa Paula con cursos que se prolongan a lo largo de dos años, sin notas, pues aquí lo que interesa es que sus estudiantes aprendan a ser felices mediante la adquisición de conocimientos sobre bienestar físico, emocional y espiritual.

La doctora en Educación Rocío Valverde Gallegos es la rectora de la Universidad Santa Paula, que ofrece este programa. Compartió los detalles en este capítulo de “Estar Bien”.

Este programa está dirigido a personas de 45 años y más, pero tiene un enfoque especial en las mayores de 65 años, dijo Valverde.

Mientras en otras universidades los cursos están enfocados en aprender para cuidar a los demás, en la Universidad de la Experiencia la formación se dirige al interior de cada persona: el autocuidado y la autovalencia.

Costa Rica aparece en el lugar número 13 del mundo y el número 1 de América Latina, con 7.072 puntos de 10.000 posibles.

Al final de los dos años, quienes finalicen el programa recibirán un diploma en calidad de vida y desarrollo humano.

“Es un programa novedoso, dirigido principalmente a personas adultas mayores que quieren seguir siendo sujetos de desarrollo. Nos interesa muchísimo mantenerlos activos, alegres y bajar la incidencia de alzhéimer y otras demencias”, explicó Valverde.

Uno de los principales objetivos es ayudar a recuperar a muchos adultos mayores el sentido de su valor. Entre otras cosas, romper el paradigma de que esta población no quiere seguir estudiando, lo cual no es cierto, agregó Rocío Valverde.

Se les enseña el conocimiento de su cuerpo y se les acompaña en un viaje hacia su espiritualidad. También se les da bases de legislación y se les instruye sobre emprendimiento con dos cursos que les permiten salir con un nuevo propósito de vida, especialmente cuando están pensionados.

No hay mayor requisito que el de querer aprender. En las dos décadas que lleva activo el programa la Universidad de la Experiencia ha recibido personas sin otros estudios o con una escolaridad baja.

Esta 'U' enseña a ser feliz

El programa también pretende sacar a esos adultos confinados en sus casas por muchas razones, que están deteriorándose física y mentalmente, e insuflarles un nuevo propósito de vida.

“Nunca nos enseñaron a merecer la felicidad. La mayoría piensa en el dolor y el sacrificio. En el programa se ha roto el paradigma para empezar a hablar sobre la importancia de procurarse la felicidad.

“¿Cómo se logra? Pensando qué me gusta, qué quiero hacer hoy. Al no tener ese paradigma siempre estamos pensando en sacrificarse por la familia, nos decimos que la vida ya pasó y que lo que nos toca es cuidar nietos. Pero no, lo que nos hace felices es lo que debemos procurar”, explica Valverde.

Para conocer más detalles sobre este curso y cómo le puede servir en su vida, sobre todo si es una persona adulta mayor o conoce alguna a quien le podría interesar, escuche la entrevista completa con Rocío Valverde en el video y podcast de esta semana en “Estar Bien”.