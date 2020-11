— Mi respuesta contiene elementos de mi experiencia como sobreviviente, pero me es imposible desligarme de mis experiencias como psicóloga en el trabajo con otros sobrevivientes y los cientos de relatos que he escuchado en la última década. Costa Rica está urgida de acciones más contundentes en materia de salud mental; quizás uno de los legados de esta pandemia sea la visibilización de este gran vacío. No es que no existan esfuerzos en esta vía pero se quedan cortos y la salud mental de nuestra población va en franco deterioro, sobre todo a la luz de la coyuntura actual.