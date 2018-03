Lo es desde el punto de vista de que la institución tiene la capacidad instalada 'X' para formar cierto número de especialistas. No podemos formar más allá de eso, no tenemos la capacidad. Aunque seamos una institución muy grande, con muchos especialistas, no podemos formar a una persona con los criterios de calidad necesarios para que pueda ejercer sus funciones si abrimos espacio a 15 universidades haciendo especialidades médicas solamente en la CCSS. No tenemos más capacidad para formar más personas.