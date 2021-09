CCSS: ‘Lo peor no ha pasado, nos dirigimos al peor momento de la pandemia’

Calderón Guardia Las hospitalizaciones en pacientes de covid-19 aumentaron un 9,2% en la última semana y las muertes subieron un 37,5%. Fotografía: CCSS

La situación en los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para atender la pandemia de covid-19 es crítica. En lo que va del mes de setiembre, se han requerido el internamiento de 2.246 personas.

Sin embargo, el panorama podría ser aún peor en las próximas tres semanas.

“Estamos a punto de llegar a la situación de mayor complejidad que vayamos a haber experimentado como país. Es muy posible que haya mayor afectación y mayor muerte de lo que hemos vivido”, advirtió el funcionario.

Solo en la última semana, el número de personas hospitalizadas aumentó un 9,2%, al pasar de 1.180 a 1.289. Y los nuevos ingresos a un centro de salud pasaron de 862 a 886.

“Se está hospitalizando una persona cada nueve minutos. Una de cada cinco camas que tiene la institución está ocupada por un paciente covid.

“Para el 2021 se ha duplicado el peor momento que tuvimos en el 2020. Hay más personas que requieren UCI (unidades de cuidado intensivo); en la última semana hubo 38 ingresos diarios, una persona cada 38 minutos”, precisó.

Este martes se mantenían 1.343 personas en centros médicos: 31 en centros privados y 1.312 en el sistema público. Del total de hospitalizados, 494 están en UCI y 849 en salón.

De las 494 personas en UCI, 491 están en hospitales públicos, 156 en estado crítico. Según Urcuyo, el 68% de las camas de cuidados intensivos de la seguridad social están ocupadas por pacientes con covid-19.

En salón, solo en el último día se pasó de 775 internados a 821. El promedio de ingresos diarios a salón es de 124, es decir, uno cada 12 minutos.

A esto se le une la velocidad de hospitalización: “en las últimas ocho semanas, más personas están llegando a necesitar camas de hospital de los que egresamos, eso hace que aumente la necesidad de camas”, expuso.

Otro aspecto que complica la situación es la imposibilidad de trasladar pacientes de hospitales regionales y periféricos que requieren de atención en un centro médico de San José.

Este mes de setiembre se negaron 229 traslados. Esto no quiere decir que no se haya encontrado cama después, significa que al momento de la solicitud no había disponibilidad en centros médicos del área metropolitana.

“Todos los días hemos tenido que declinar la capacidad de traslados”, subrayó el médico.

[ Personas con esquema completo contra covid-19 tienen 10 veces menos probabilidades de hospitalizarse y morir ]

[ Restricción vehicular empezará a las 9 p. m. desde el sábado con alternancia por placas en fin de semana ]

Proyecciones preocupan; hospitales privados serán apoyo

De acuerdo con Urcuyo, las proyecciones son hacia la alza en las semanas que siguen. Estas muestran que a finales de setiembre se darían 3.100 casos diarios y aproximadamente 580 requerirían de una UCI.

La tendencia, según las proyecciones expuestas en la conferencia, es que las hospitalizaciones continúen subiendo a lo largo de octubre.

“La cantidad de camas para atención óptima es de 359 que ya fue ampliamente superada y de seguir la tendencia ese número se incrementará más.

“El sistema hospitalario tiene un limitado margen para crecer tanto en la cantidad de camas como en el recurso humano”, añadió.

Según las palabras de Urcuyo, la entidad permitirá el apoyo de los hospitales privados, pues se vuelve necesario en estos momentos. De hecho, dijo, el domingo se habilitó la posibilidad de traslado para 34 personas, de acuerdo con la capacidad de los cuatro hospitales privados (CIMA, Bíblica, Católica y Metropolitano).

Esta estrategia se diseñó para la recepción de pacientes que no tengan covid-19, de baja complejidad y con una necesidad hospitalaria por menor tiempo.

“La idea es que en muy pocas horas podamos iniciar con el traslado de los primeros pacientes. En este momento que lo requerimos estamos afinando detalles para poder iniciar pronto”, manifestó Urcuyo, poco antes de las 2 p. m. de este martes.

[ Así se ve la curva de casos confirmados de covid-19 en Costa Rica ]

Más fallecimientos y casos

[ Reino Unido administrará tercera dosis de vacuna anticovid a mayores de 50 años ]

Las hospitalizaciones no son el único problema con la enfermedad. Veintisiete vidas se apagan en promedio cada día en Costa Rica a causa de la covid-19. Es decir, en la última semana, se ha registrado más de una muerte por hora producto de la pandemia.

“La semana del 5 al 11 de setiembre se registraron 187 decesos relacionados con la covid, esto está evidenciado un aumento del 37,5% en la mortalidad respecto a la anterior, cuando hubo 136″, precisó Daniel Salas, ministro de Salud.

El 55% de los fallecimientos de la semana epidemiológica 36 (la recién pasada) se registraron en el grupo de edad de 65 años y más. El 26,2 % se dio en el grupo de edad de 50 a 64 años y el 18,8% de 18 a 49 años.

Estos días no se presentaron fallecimientos de menores de edad.

Al 14 de setiembre se contabilizan 5.851 fallecimientos acumulados relacionados con esta enfermedad.

La cantidad de infectados con el virus también registró otra alza en los últimos siete días: 17.667, un 6,4% más de los vistos la semana trasanterior.

Este martes 14 de setiembre se registran 1.376 casos nuevos y 19 fallecimientos en las últimas 24 horas.

Estas cifras justifican las medidas dadas a conocer este martes, como el aumento de una hora en la restricción vehicular, que será de 9 p. m. a 5 a. m., así como el retorno de la alternancia de placas, pares o impares, para los fines de semana. Ambos ajustes rigen a partir del 18 de setiembre y por lo que resta del mes.

Por su parte, Daniel Calderón, director de la Fuerza Pública aseguró que se fortalecerán los equipos para intervenir en fiestas y eventos clandestinos, fuentes generadoras de contagios.

[ Editorial: Nuevos bríos contra la covid-19 ]