"Mi valoración es que tenemos un reto por delante, no podemos desmayar, sé que todos quisieran que dijera ‘en tres semanas se acabó esto’, eso no va a ocurrir, esto lo estamos haciendo por la gente que se va a enfermar grave y sería muy inhumano decirles no hay campo, no se le puede dar su respirador, su asistencia, eso es lo que estamos buscando.